Début des inscriptions aux camps de jour et activités de la Ville

La saison estivale des jeunes écoliers en vacances se prépare dès maintenant avec le début des inscriptions aux camps de jour et aux activités de tennis qu’offre la Ville.

Cette année encore, il est possible de s’inscrire de deux façons : en personne au bureau des activités estivales ou en ligne au www.inscriptions.laval.ca. La période d’inscription débute le mercredi 11 avril à midi pour les camps de jour et le mercredi 25 avril à midi pour lesactivités de tennis.

Pour s’inscrire aux activités aquatiques, les citoyens sont invités à communiquer avec le partenaire de la Ville en se rendant sur le site mouvementaquatiquelaval.com.

Des semaines de plaisir

À Laval, les camps de jour, ce sont huit semaines d’activités qui se déroulent entre le 25 juin et le 17 août dans 29 sites répartis dans six grands secteurs lavallois.

Pour les activités de tennis, dès le 7 mai, la Ville met à la disposition des citoyens 62 terrains répartis dans 26 parcs. Des cours de tennis de différents niveaux sont offerts entre le 3 juillet et le 18 août pour les jeunes de 5 à 17 ans.

« Les camps de jour municipaux offerts par la Ville répondent aux besoins des familles désireuses de faire vivre à leurs jeunes des semaines d’activités encadrées par des moniteurs qualifiés, affirme Aline Dib, conseillère municipale du district de Saint-Martin, responsable des dossiers touchant la famille et les enfants au comité exécutif de la Ville. Bon an mal an, les camps de jour sont fréquentés par des milliers de jeunes Lavallois qui renouvellent souvent leur expérience plusieurs étés d’affilée. »

Brochure Un été bien rempli disponible en ligne

Tous les renseignements relatifs aux semaines thématiques et aux dates des camps de jour, aux cours de tennis ainsi qu’aux cours de natation et activités aquatiques offertes par le Mouvement aquatique Laval (MAL), sont disponibles en ligne au www.campsdejour.laval.ca sous l’onglet Camps de jour estivaux offerts par la Ville de Laval.

Pour faciliter l’inscription en ligne, il est conseillé de créer son dossier familial au préalable.