Une première rencontre fructueuse entre étudiants et certaines entreprises en technologies de l’information et en génie de Laval

Le Service du développement économique de la Ville de Laval, en collaboration avec le Collège Montmorency et Montréal International, dans le cadre de l’initiative « Je choisis Montréal », a organisé la première édition de l’activité « Recrutement éclair étudiant » le 4 avril dernier.

Sous la forme d’un 5 à 7 réseautage, le concept de recrutement éclair a été très apprécié des entreprises puisqu’elles ont eu accès à des étudiants du grand Montréal provenant de 12 institutions d’enseignement différentes. En parallèle, pour optimiser les jumelages, des séances de recrutement éclair ont été organisées. Les entreprises participantes, toutes lavalloises, ont offert 10 stages et 25 emplois dans les domaines des TI et du génie. Elles sont d’ailleurs reparties avec de nombreux curriculums vitae de candidats potentiels. Fort de ce succès, une deuxième édition de cet événement est prévue pour cet automne et sera élargie à d’autres secteurs d’activité.

« De plus en plus d’entreprises innovantes choisissent de s’établir sur notre territoire, a rappelé Marc Demers, maire de Laval. Elles contribuent de façon majeure à notre vitalité économique. Nous sommes toutefois bien conscients que nos entreprises en TI font face à de grands défis en matière de main-d’œuvre. C’est pourquoi nous voulons assurer un environnement de vie et de travail des plus attirants tout en mettant en place des moyens, avec nos partenaires, pour aider les entreprises à relever ces nouveaux défis, dont le recrutement de personnel hautement qualifié. »

« En tant qu’employeur à la recherche de nouveaux talents, l’activité de recrutement éclair organisée par le Service du développement économique de la Ville de Laval s’est avérée fort pertinente et a créé un lien pour de nouvelles rencontres enrichissantes auprès d’étudiants en TI et génie. Cet événement, tant pour les candidats que pour les employeurs, favorisait les échanges pour trouver les matchs parfaits », a mentionné Steve Cholette, de l’entreprise MEDIAVORE.

C’est dans un tel contexte que le Service du développement économique de la Ville de Laval propose un accompagnement personnalisé aux entreprises lavalloises. La Division mobilité et affaires internationales offre, notamment, un soutien gratuit pour la recherche et l’embauche de main-d’œuvre étrangère spécialisée.

Les entreprises lavalloises participant à l’événement étaient :