Journée portes ouvertes à l'École d'éducation internationale de Laval

L’École d’éducation internationale de Laval (ÉÉIL) invite les élèves de 5e année et leurs parents à sa journée portes ouvertes qui aura lieu le samedi 5 mai prochain, de 9 h à 12 h.

Cet événement est l’occasion idéale d’en apprendre davantage sur le Programme d’éducation intermédiaire (PEI), la vie scolaire, les soirées d’information, les critères d’admission, les dates des tests d’admissions, et plus encore. Des élèves, des membres du personnel et l’équipe de direction seront sur place afin de répondre aux questions.

De plus, les visiteurs courent la chance de gagner une paire de billets pour assister au spectacle de Philippe Laprise offert par [co]motion Agitateur de culture.

École d’éducation internationale de Laval est située au 5075, chemin du Souvenir Ouest, à Laval. Pour plus d’information : www.secondairelaval.com.

À propos de la Commission scolaire de Laval

Présente partout sur le territoire de Laval, la CSDL est l’une des plus importantes commissions scolaires au Québec. Elle dessert près de 56 000 élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte à ce jour 56 écoles primaires, 14 écoles secondaires, 8 centres de formation professionnelle, 4 centres d’éducation des adultes et un Service aux entreprises et de formation continue. La CSDL est l’un des plus importants employeurs à Laval avec plus de 9 000 employés.