La Fondation du Collège Montmorency remet 4 550 $ en bourse d'excellence pour l'Alternance travail-études

La Fondation du Collège Montmorency est fière de remettre 4 550 $ en bourses d’études à 13 étudiants méritants pour souligner leur excellence dans leur milieu de stage et dans leur parcours scolaire en Alternance travail-études (ATE).

L’ATE permet aux étudiants de vivre une expérience de travail enrichissante et concrète en entreprise en y effectuant des stages rémunérés durant la période estivale. La conciliation travail-études n’est pas toujours facile, c’est pourquoi la Fondation tient à souligner les efforts de tous les étudiants s’étant démarqués tant par leur savoir-faire que par leur savoir-être dans le cadre de ce programme.

« Je tiens à remercier la Fondation du Collège Montmorency pour la bourse Alternance travail-études qui m'est offerte. C'est avec joie, fierté et patience que j'ai accompli ce défi durant mes années de technique. C'est d’ailleurs avec ce programme d’alternance travail-études que j'ai obtenu un emploi d'été, mais aussi un travail à temps partiel durant mes sessions d'études. Mon employeur a investi temps et argent dans le but de m’aider à grandir et à prendre de l'expérience. Cela m’a mené à l'obtention de mon stage final pour la technique ainsi qu'à un emploi intéressant à temps plein comportant de nombreux défis. Merci! », souligne Jonathan Provost, boursier et finissant en Gestion de réseaux informatiques.

À propos de la Fondation du Collège Montmorency

Pour ouvrir la voie à la relève, la mission de la Fondation du Collège Montmorency est d’inspirer, d’encourager et d’accompagner les étudiants dans leur parcours d’études supérieures et leur permettre de réaliser leurs idéaux. Gérée par un conseil d’administration distinct de celui du Collège, la Fondation du Collège Montmorency met en œuvre des programmes et appuie des projets qui encouragent la persévérance et l’excellence afin que les étudiants en ressortent grandis, engagés et ouverts. Depuis ses débuts en 1985, la Fondation du Collège Montmorency a attribué plus de 6 000 000 $ à ses programmes de bienfaisance, à ses fonds réservés et au Collège.