L'événement Fait-Main Etsy Laval se tiendra les 5 et 6 mai prochains

Les quatre responsables de l’équipe Etsy Laval souhaite informer la population du prochain Événement Fait-Main Etsy Laval qui se tiendra prochainement dans la ville de Laval, à la magnifique chapelle de l’école secondaire Mont-de-La Salle située au 125, boul. des Prairies, Laval.

Une cinquantaine d’entreprises fabriquant leurs produits au Québec reliées aux catégories suivantes seront sur place :

accessoires mode ;

arts et impressions ;

bijoux ;

chandelles et soins ;

décors et maison ;

produits pour enfants ;

tricot et crochet ;

vêtements ;

produits alimentaires.

Un coin pour les enfants est prévu et du matériel de bricolage, des jouets et des affiches à colorier seront à leur disponibilité. Des élèves bénévoles de l’école Mont-de- La Salle seront présents pour amuser les tout-petits et pour accompagner les visiteurs.

Les heures d’ouverture sont le samedi 5 mai de 10h à 17h ainsi que le dimanche 6 mai de 10h à 16h. L’entrée est gratuite.