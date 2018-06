La Grande journée des petits entrepreneurs est de retour le 16 juin prochain

Le 16 juin prochain se déroulera dans toutes les régions du Québec La grande journée des petits entrepreneurs. Pour une cinquième année, des milliers d’enfants de 5 à 12 ans nous en mettront plein la vue en nous présentant leurs idées entrepreneuriales.

Cette année, la thématique Réalise ton projet, quel qu’il soit ! permettra aux jeunes entrepreneurs de mettre sur pied des entreprises qui donneront vie à leurs petites et grandes idées. Du classique kiosque à limonade, à un spectacle de magie ou à la création de mille et un biscuits, il y en aura pour tous les goûts.

Pour connaître les endroits exacts et les petites entreprises qui prendront part à cette 5e édition de la Grande journée des petits entrepreneurs, visitez le : www.petitsentrepreneurs.ca.

Pour inscrire votre enfant, cliquez ici.

La grande journée des petits entrepreneurs

L'événement, qui en est à sa cinquième édition, se tiendra dans plusieurs régions du Québec.

Mis sur pied par un OBNL appuyé par de nombreux partenaires privés et présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec, il se veut une occasion, pour les jeunes de 5 à 12 ans, de s’éveiller à l’entrepreneuriat en créant leur propre entreprise et en se lançant en affaires, le temps d’une journée.