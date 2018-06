Québec investit dans les organismes communautaires Famille

Les organismes communautaires Famille comme le Regroupement des familles monoparentales et recomposées de Laval, la Maison des enfants Le Dauphin de Laval ou encore la Maison de la famille de Laval-Ouest pourront voir leur budget de fonctionnement pérennisé grâce à des investissements de 35,7 M$ de Québec.

Le ministre de la Famille, M. Luc Fortin,en a fait l'annonce, le 14 mai, à l’occasion du premier Sommet de la famille, qui se tient à Saint-Hyacinthe. « Les organismes communautaires Famille et les haltes-garderies communautaires participent activement au mieux-être et à l’épanouissement des familles dans toutes les régions du Québec. Je suis donc très heureux d’annoncer aujourd’hui, conformément à leur demande, une pérennisation de leur budget de fonctionnement. En appuyant davantage la mission de ces organismes, nous pourrons mieux soutenir les parents qui en ont besoin, pour que tous les enfants aient les mêmes chances de se développer et de réussir », de dire le ministre.

Cet investissement, qui servira à financer cinq mesures concrètes de la Stratégie 0-8 ans, Tout pour nos enfants, se décline comme suit :

30 millions de dollars pour la pérennisation du financement des organismes communautaires Famille et des organismes offrant des activités de halte-garderie communautaires, à hauteur de 10 millions par année entre 2019-2020 et 2021-2022.

5,7 millions de dollars sur quatre ans investis pour :

sensibiliser les parents d’enfants de 3 à 5 ans à l’importance de faire subir à ces derniers un examen de la vue avant leur entrée scolaire;

faciliter et soutenir la participation des parents, en particulier ceux qui sont dans une situation de vulnérabilité ou qui sont issus de l’immigration, dans la réussite de leurs enfants. Il pourrait s’agir de financer, par exemple, des services d’accompagnement ou de traduction lors de certaines activités ;

élaborer un document d’information et développer, en deux phases, une carte Web interactive permettant la géolocalisation de l’ensemble des services offerts aux familles. La première phase étant terminée, une première carte interactive est accessible dès maintenant.

Un mécanisme de concertation national pour assurer la cohérence des actions éducatives auprès des enfants de 0 à 8 ans sera créé.

Le budget 2018-2019 prévoit également de bonifier l’aide accordée aux organismes communautaires Famille qui recevront 3,4 millions de dollars répartis sur les cinq prochaines années. Ces sommes additionnelles permettront notamment aux organismes d’assumer les coûts de croissance, dont ceux liés aux hausses prévues du salaire minimum.

45 millions de dollars pour la mobilisation locale et régionale

Depuis 2009, le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon unissent leurs efforts pour soutenir des initiatives de mobilisation des communautés locales pour le développement des jeunes enfants.

Ce partenariat doit toutefois prendre fin en 2020. C’est pourquoi le budget 2018-2019 prévoit 45 millions de dollars pour assurer ce soutien dans toutes les régions du Québec. Une somme de 15 millions par année sera versée à partir de 2020-2021 jusqu’en 2022-2023.

Pour la liste complète des organismes communautaires Famille visitez le : mfa.gouv.qc.ca