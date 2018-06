Les journées Bicyclothèque et cie sont de retour dans les Bibliothèques de Laval

Les Bibliothèques de Laval vous invitent les 3 et 9 juin prochains aux journées Bicyclothèque et cie où petits et grands pourront participer à diverses activités ayant pour thème la bicyclette.

Lors de ces journées festives, ils pourront rencontrer des passionnées du vélo, obtenir des trucs pour réparer leur vélo, assister à une conférence sur le vélo allongé et découvrir la vie passionnante du cycliste Giuseppe Marinoni lors de la projection du documentaire Marinoni : le feu de la passion.

« De plus en plus, les Bibliothèques de Laval sortent de leur cadre traditionnel pour explorer des formules d’activités des plus créatives en bibliothèque et hors les murs. Avec cet événement, les familles pourront se divertir tout en apprenant davantage sur le vélo qui s’impose de plus en plus comme étant le moyen récréatif et utilitaire pour se déplacer et se divertir », a déclaré Aram Elagoz, conseiller municipal du district Renaud et responsable du dossier des bibliothèques.

Horaire de la journée

L’événement se tiendra dans deux bibliothèques :

le 3 juin : - à la bibliothèque Émile Nelligan (325, boulevard Cartier)

- à l’extérieur dans le stationnement et la cour de l’école Marcel-Vaillancourt

le 9 juin : - à la bibliothèque Philippe-Panneton (4747, boulevard Arthur-Sauvé) dans ses locaux et le parc attenant.

De 10 h à 16 h :

Visite de kiosques pour découvrir les différentes disciplines du vélo telles que le vélo allongé, le vélo de montagne, le Cycle Balle et le BMX.

Vélos sans pédales sur place pour les tout-petits.

Découverte des vélos électriques utilisés par des employés municipaux.

Informations sur les saines habitudes alimentaires par le Groupe Promo-Santé

Ateliers sur l’entretien du vélo offert par deux mécaniciens de chez Mountain Equipment Coop (MEC). Trucs et astuces pour apprendre à réparer son vélo.

Échanges avec des policiers de Laval sur les pratiques sécuritaires à vélo et qui fourniront de l’information pour buriner les vélos.

De 13 h à 13 h 45

Conférence à la bibliothèque sur le vélo allongé.

De 14 h à 15 h 30

Visionnement du documentaire Marinoni : le feu de la passion.

Les journées Bicyclothèque et cie sont gratuites, cependant l’inscription est requise pour la conférence sur le vélo allongé et la projection du documentaire Marinoni : le feu de la passion (en ligne, à inscription.laval.ca).

Programme Deuxième vie

Ces journées font partie des projets de Deuxième vie, un nouveau programme des Bibliothèques de Laval qui sera lancé les 3 et 9 juin. Sa mission est de permettre aux citoyens de développer leurs habiletés manuelles, leur autonomie, leur capacité à créer et à réutiliser objets et savoirs, en participant à des ateliers pratiques regroupés en différents projets.