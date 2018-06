Des élèves lavallois discutent avec le premier ministre du Québec

Le 24 mai dernier, les écoles Eurêka, Mont-de-La Salle et le Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval ont reçu la visite du premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Ce dernier s’est entretenu avec ces élèves de niveaux primaire et secondaire, impliqués dans la vie de leur école.

Ainsi, le conseil d'élèves de l'école primaire Eurêka, le gouvernement étudiant du Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval ainsi que le parlement étudiant du Mont-de-la Salle ont échangé avec le premier ministre du Québec sur plusieurs sujets.

Accompagné par le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, la députée de Fabre, Monique Sauvé, la présidente de la Commission scolaire de Laval (CSDL), Louise Lortie, les commissaires Céline Blanchette et Luc-Olivier Herbert et le directeur général de la CSDL, Yves Michel Volcy, le premier ministre Philippe Couillard en a également profité pour visiter le Centre de pédiatrie sociale de Laval, situé à l’école Eurêka, où l’attendait la directrice générale du centre, Mylène Du Bois, et son équipe.

Cette visite de trois établissements de la CSDL a permis d’illustrer tout le dynamisme et l’engagement dont font preuve les élèves lavallois. Le premier ministre a ainsi constaté que la qualité de vie scolaire et le bien-être de leurs camarades sont chers aux élèves lavallois.

Fière de l’accueil que les élèves ont réservé au premier ministre, la présidente de la CSDL, Louise Lortie, s’est réjouie de cette journée : « Je salue cette initiative qui a permis de mettre en lumière toute la place accordée à la vie démocratique dans nos établissements, ainsi que les valeurs véhiculées par des élèves engagés et passionnés. Ces échanges avec le premier ministre représentent une expérience mémorable pour nos élèves, ce qui agit assurément sur leur motivation scolaire. Il s’agit également d’une formidable occasion pour permettre à notre premier ministre de visiter nos écoles et de constater la vie et le potentiel qui s’en dégagent. »