La Fondation Justine et Florence remet 24 tablettes à des enfants autistes de la région

La Fondation Justine et Florence est fière d’annoncer qu’elle fera, le mercredi 13 juin, une remise officielle de 24 tablettes électroniques avec logiciels adaptés, au bénéfice des élèves atteints d’un trouble du spectre de l’autisme de l’école Le Tandem (6 tablettes) de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) à Ste-Thérèse, et des écoles Le Sentier (10 tablettes) et de L’Avenir (8 tablettes), de la Commission scolaire de Laval.

Ces trois écoles ont été sélectionnées par le conseil d’administration de la Fondation à la suite de l’analyse des dossiers déposés par les enseignants et les intervenants impliqués auprès des classes spécialisées.

La Fondation Justine et Florence a par la suite collaboré avec les directions d’écoles et les commissions scolaires afin de compléter le processus administratif d’acquisition pour que les tablettes électroniques appartiennent aux commissions scolaires et soient dédiées aux trois classes spécialisées de l’école Le Tandem, aux cinq classes spécialisées de l’école Le Sentier et aux quatre classes spécialisées de l’école de L’Avenir.

Une somme de 6000 $, ainsi que des sommes de 10 000$ et de 8000$ ont été remises respectivement à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles et à la Commission scolaire de Laval, afin de défrayer le coût d’acquisition par les écoles des 24 tablettes électroniques munies des logiciels adaptés.

« Chaque remise constitue un succès qui nous rapproche de la réalisation de notre objectif, qui est de fournir des tablettes électroniques avec applications dédiées à toutes les classes spécialisées des écoles publiques du Québec », a déclaré Catherine Chevrette, mère de Justine, cofondatrice et présidente de la Fondation Justine et Florence.

« Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui appuient la Fondation, les membres des commissions scolaires et des directions d’écoles, ainsi que les enseignants et intervenants impliqués dans le projet et qui ont facilité la réalisation de cette remise ».

Cette année, la Fondation Justine et Florence remettra au total 75 tablettes munies de logiciels adaptés à des écoles publiques du Québec qui ont des classes spécialisés pour les élèves TSA.

À propos de Justine et Florence

La Fondation Justine et Florence a été fondée en 2013 par Catherine Chevrette et Nancy Ménard-Cheng en vue de faire une différence dans la vie et le développement des enfants autistes.

À partir de leurs propres expériences et à la suite de multiples échanges avec les enseignants et les autres professionnels qui travaillent dans les classes spécialisées, Catherine, Nancy et les membres du conseil d’administration ont décidé de fournir des tablettes électroniques dotées de logiciels adaptés pour toutes les classes spécialisées des écoles publiques du Québec ainsi que la formation et le soutien nécessaire à leur bonne utilisation.

Pour plus d’information sur la Fondation ou pour faire un don, veuillez visiter le site : www.unetabletteunsourire.com