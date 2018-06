Les 14 premiers lauréats des Bourses de l’entrepreneuriat personnel Anne-Marie Boucher

Le 22 mai dernier, 14 élèves de l’école secondaire Mont-de-La Salle ont reçu les toutes premières Bourses de l’entrepreneuriat personnel Anne-Marie Boucher.

Cette initiative a été possible grâce à l’entrepreneur Mitch Garber et son épouse Anne-Marie Boucher, avocate et ancienne élève de l’école Mont-de-La Salle, qui ont fait un don de 50 000 $ à la Fondation Mont-de-La Salle afin que 70 élèves de l’école puissent recevoir des bourses au cours des cinq prochaines années.

Pour la présidente de la Commission scolaire de Laval, Louise Lortie, cet exemple d’implication sociale mérite d’être reconnu : « L’école secondaire est un élément marquant dans la vie d’un adolescent. Les expériences positives à l’école, les encouragements ainsi que les initiatives comme celle-ci sont autant de catalyseurs de motivation qui soutiennent la réussite éducative. Je salue les Bourses de l’entrepreneuriat personnel Anne-Marie Boucher et je remercie le couple de croire en l’école publique. Mille mercis pour ce don si généreux! »

« La bourse vise à encourager les élèves de l’école à développer des acquis d’autonomisation et une éthique de travail, pour qu’ils deviennent les acteurs de leur parcours scolaire et qu’ils fassent fructifier leurs qualités personnelles, explique Anne-Marie Boucher. Cent quarante-sept candidats ont complété la démarche les rendant admissibles à gagner une des bourses. Ça dépasse les espérances que Mitch et moi-même entretenions pour le projet ! »

Les élèves candidats devaient effectivement déployer des efforts constants pendant quatre mois afin de surmonter un défi et de repousser leurs limites afin de réussir.

« Les 50 000 $ remis à la Fondation Mont-de-La Salle, c’est le cadeau d’anniversaire que j’ai offert à Anne-Marie pour ses 50 ans, précise Mitch Garber. Une motivation extrinsèque, comme celle d’espérer gagner de l’argent, peut amener les jeunes à maintenir leurs efforts pour atteindre leur but personnel de réussite. Mais les saines habitudes de travail acquises pour y arriver demeureront. Le projet associé à la bourse développé par l’équipe du Mont-de-La Salle permet justement de stimuler cet effort chez les jeunes. »

Félicitations aux lauréats !

Les lauréats de l’édition 2017-2018 sont :

Neema-Ental Pay-Pay,

Karelle Poungani,

Volkan Gozeri,

Noor Hussein,

Kristel Duplessis Juteau,

Gaddoram Maitourama,

Cloé Sylvestre,

Kelly Dorcelus,

Rosalie Collin,

Omar Dbaa,

Safa Khaoula Khaldi,

Diala Kanne,

Marie-Andrée Dubreuil

Esmeralda Lounnas.

Ces boursiers ont reçu une première partie du montant lors du gala. La seconde partie leur sera remise lorsqu’ils auront obtenu soit un diplôme ou une qualification. Ceci constitue un levier de motivation afin d’encourager les élèves à persévérer tout au long de leur parcours scolaire.