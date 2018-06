Cet été, les Lavallois sont invités à jouer dehors !

De plus, une panoplie d’activités extérieures est offerte, de juin à septembre, sur tout le territoire. Fêtes de quartier, initiations sportives et récréatives, rendez-vous de lecture, cinéma en plein air, théâtre à ciel ouvert, spectacles musicaux et de cirque, etc., sont proposés.

Ces coffres contiennent des accessoires de plein air, des ballons, des jouets pour le sable, des Frisbee, etc. Leur contenu varie d’un emplacement à l’autre. Prenez, jouez, rangez et répétez l’expérience. C’est gratuit!

Bouger en famille n’a jamais été aussi facile. En effet, des initiations sportives et récréatives seront déployées en juillet et en août dans plusieurs parcs : yoga, breakdance, tai-chi, Zumba, hockey-balle, basketball, djembé, flag football, swing, tango, soccer, etc. Profiter du beau temps est aussi chose possible grâce aux installations municipales :

Dehors tout en culture

Prisés par les familles, les cinémas en plein air sont de retour en juillet et en août. À la noirceur, c’est un rendez-vous. Une animation spéciale, autour des coffres à jeux ou par les Bibliothèques de Laval, a lieu 1 h 30 avant le début des projections.

Après avoir été en résidence au Centre de la nature, l’été dernier, la pièce de théâtre à ciel ouvert R’garde-moi ben aller ! part en tournée dans les parcs, en juillet et en août. Les samedis et dimanches, du 14 juillet au 12 août, il faut voir la nouvelle création théâtrale Le camping à Jojo : western macaroni, au Centre de la nature.

Les Bibliothèques de Laval sillonneront certains parcs et piscines municipaux. Au programme des rendez-vous de lecture : contes mobiles, tente à lire, tente à jeux et contes en maillot, sans oublier la présence de la Bibliomobile dans plusieurs événements et activités extérieurs.

L’été sera tout en musique à Laval. Les Zones musicales proposent, du 13 juillet au 23 août dans huit zones, une quarantaine de spectacles. Une dizaine de prestations sont aussi présentées du côté des Pianos publics (Centre de la nature, Vieux-Sainte-Dorothée, Vieux-Sainte-Rose et parc des Prairies). Des rendez-vous musicaux à ne pas manquer!

Les spectacles de cirque et de jeu théâtral C’est à moi et Stories in the City plairont assurément. Le premier est destiné aux 0-5 ans, alors que le second s’adresse à tous. Ces spectacles interactifs iront de parc en parc pendant les mois de juillet et d’août.

Dehors dans les grands parcs

Pour assouvir ses envies de grandeur, il suffit de visiter les quatre grands parcs de Laval, qui offrent de vastes espaces ainsi que des activités et services variés.

Berge aux Quatre-Vents (Laval-Ouest) : initiation au ultimate Frisbee, conte autour du feu, samedis découvertes, etc.

Berge des Baigneurs (Sainte-Rose) : marché de quartier, pêche, course de chevaux gonflables, virées patrimoniales, etc.

Centre de la nature (Saint-Vincent-de-Paul) : zone de jeux géants, visite des jardins, de la ferme et de la serre, location d’embarcations nautiques, géocaching, ruches urbaines, etc.

Parc des Prairies (Laval-des-Rapides) : fête d’ouverture (6 juillet), accès à un piano public (nouveau site), piste de danse, etc.

Dehors on fête

Les mois d’août et de septembre seront festifs, puisque les quartiers s’animeront au gré des fêtes organisées par la Ville et ses organismes partenaires. C’est l’occasion rêvée de s’amuser avec voisins et amis.

La programmation complète se trouve sur le site dehors.laval.ca.