Des biologistes en herbe partent à la chasse aux "bébittes"

C’est sous la thématique du mois de l’eau que s’est déroulée le 9 juin dernier une activité pour sensibiliser les jeunes quant à la qualité de l’eau. Une chasse aux bébittes a eu lieu dans une mare temporaire non loin du Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) à Sainte-Rose.

Durant la première heure, des jeunes ont capturé une grande quantité d’espèces sous la supervision de leurs parents et de deux animatrices, Amélie Tremblay du Centre d’interprétation de l’eau et Alexandra Angers de Éco-Nature.

Trois bénévoles dévoués et voués à la cause du C.I.EAU ont facilité les déplacements de la troupe, pris des photos et rangé le matériel. La concrétisation de l’animation s’est faite avec le soutien d’Éco-Nature, du Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) et avec le matériel fourni par SolAirEau Test.

Les jeunes explorateurs, captivés par l’exploration de la mare, ont poursuivi l’expérience au Lab’eau du Centre d’interprétation de l’eau. Ils ont identifié durant deux heures complètes les petits spécimens à l’aide d’un microscope et d’une clé d’identification.

Les biologistes en herbe ont déterminé le degré de sensibilité à la pollution des insectes trouvés. Ils ont réussi à déterminer que la qualité de l’eau de la rivière des Mille Îles était bonne puisque des espèces, comme les éphéméroptères, ont été retrouvées dans le cours d’eau.

« Après la chasse, nous avons organisé un rallye dans notre musée, sous l’œil aiguisé du professeur Hydraulix, le personnage emblématique du C.I.EAU,», a ajouté Amélie Tremblay, animatrice de l’activité et biologiste de formation.

À propos du C.I.EAU

Situé à Laval, à l’intérieur même de la station d’eau potable de Sainte-Rose, le C.I.EAU présente l’exposition interactive Le chemin de l’eau : de la rivière à la rivière, qui met en valeur l’importance de l’eau dans nos vies. Cette exposition plonge les visiteurs dans l’univers fascinant de la production et de la distribution de l’eau. Avec des pièces de collection de multiples provenances, le Centre demeure un lieu unique au Canada.