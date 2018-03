Pourquoi ai-je besoin d’une assurance à l’étranger?

À vrai dire, je ne me posais même pas la question! Mais quand ma mère a appris que je partais en roadtrip dans le Vermont toute seule pour fêter mon diplôme, je n’ai pas eu trop le choix que de me renseigner...

Si comme moi, vous ne connaissez rien à l’assurance auto et vous vous demandez pourquoi vous devriez vous embêter avec ça, voici quelques éléments de réponse après mes recherches (spoiler alert : il vous en faut une, et ce n’est pas une affaire de one size fits all!).

Ai-je le droit de conduire à l’étranger?

Une question souvent survolée et pourtant… la plus importante! Avant toute chose, il faut s’assurer d’avoir un permis valide à l’étranger.

Renseignez-vous sur les sites des pays où vous comptez voyager, et faites une demande de permis international si besoin. Certains pays ont des accords pour que vous puissiez conduire avec votre permis canadien, mais c’est loin d’être le cas de tous.

Si vous comptez louer une voiture, demandez-leur avant quel type de permis de conduire est nécessaire pour récupérer le véhicule avant de devoir faire des demandes en catastrophe ou pire, de ne pas pouvoir récupérer la voiture pour votre beau roadtrip.

Est-ce que vous avez besoin d’une assurance auto?

Je réponds à votre première question : oui vous en avez besoin!

La SAAQ vous protège si vous avez un accident, que vous soyez responsable ou non.

Par contre, elle ne protège pas les dommages que vous avez causés aux autres, et ça peut devenir très grave : vous pouvez aller au tribunal, en l’absence d’une couverture d’assurance adaptée.

Avoir une assurance de responsabilité civile d’au moins 50 000 $ est exigé par la loi en cas de dommages matériels causés aux autres.

Une assurance collision n’est pas obligatoire, mais peut être utile. À l’extérieur du Québec, l’assurance collision peut s’avérer très utile puisqu’elle vous évitera d’avoir à poursuivre personnellement devant les tribunaux la personne responsable de l’accident pour obtenir des dédommagements, c’est l’assureur qui vous indemnisera - au travers de votre contrat d’assurance collision.

N’hésitez pas à demander à votre assureur si vous disposez d’une assurance collision! La plupart des assureurs la proposent.

N’imaginons pas le pire, mais une assurance médico-hospitalière pourra vous éviter bien des frais si vous devez être hospitalisé. Il serait donc bon de penser à y souscrire, même si ce n’est pas obligatoire.

De plus, l’assurance médico-hospitalière est offerte dans les régimes d’assurance collective de plusieurs compagnies; vous pouvez donc vérifier si votre régime l’inclut.

Où suis-je couvert par mon assurance auto?

Le plus simple est de rentrer en contact avec votre assurance, car cela dépend du pays où vous voyagez et du type de police que vous possédez.

En général si vous êtes assurés au Canada, vous l’êtes aux États-Unis, mais si vous traversez l’Atlantique ou la frontière des États-Unis, le mieux est de prévenir votre assurance pour qu’elle ajuste votre couverture et vous informe des différents cas et des détails sur ce qui est couvert et sur ce qui ne l’est pas.

Surtout lorsqu’on conduit à l’étranger, avec les différences de signalisation, de langue, de culture et bien sûr juridiques, il vaut mieux prévenir que guérir. Vous ne voulez pas tomber en panne sur une route de campagne au Mexique et être pris au dépourvu !

Mon auto de location est-elle couverte?

Certaines assurances auto ou assurances voyage prévoient des extensions pour les véhicules de location. Attention à bien se renseigner sur ce qui est couvert : les collisions peuvent être couvertes, mais pas le vol dans le véhicule, par exemple.

Certaines conditions ne s’appliquent pas toujours, en bref, lisez bien votre contrat et votre police d’assurance.

Et n’hésitez pas à demander à l’agence de location en amont qui saura vous dire ce qui est pris en charge ou non par l’assurance et vous permettra de compléter si besoin. Mais surtout, prévoyez-le avant et pas au moment de récupérer la voiture. Cela vous fera perdre du temps précieux sur la plage et vous stressera inutilement !

J’espère vous avoir aidé sur la préparation de votre voyage. Encore une fois, la clé est l’anticipation. Appelez votre assurance en amont, ils pourront répondre à vos questions et vos inquiétudes et seront les plus à même de répondre de manière personnalisée et individuelle à vos questions.

Notez dans votre téléphone, ou encore mieux dans votre carnet de voyage, le numéro pour pouvoir joindre votre assurance en en tout temps : on ne sait jamais ce qui peut vous arriver et vous serez content d’avoir ce numéro à portée de main au cas où.

Et si vous n’avez pas encore d’assurance auto, évidemment le prix est un facteur clé, mais choisissez une assurance avec qui vous êtes à l’aise et qui puisse répondre à vos questions. C’est mon cas avec Intact Assurances, avec qui j’ai pu préparer mon roadtrip aux États-Unis en toute sérénité!