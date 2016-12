Lancement de la saison des travaux de l’été 2016 dans nos écoles

Le député de Chomedey, Guy Ouellette, a annoncé vendredi dernier, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx, que des investissements gouvernementaux de 1 092 000 $ seraient réalisés au cours de l’année 2016 pour assurer le maintien en bon état des établissements scolaires dans sa circonscription.

Ce soutien financier est réparti comme suit :

Établissements /Commission scolaire Circonscription Montant Le Tandem, pavillon 2 Chomedey 512 000 $ L'Harmonie Chomedey 350 000 $ Saint-Paul, édifice 1 Chomedey 230 000 $ Total 1 092 000$

Rappelons qu’une enveloppe d’un montant de plus de 367 millions de dollars a été annoncée le 11 avril dernier pour les projets qui s’inscrivent dans les mesures Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien de cette année.

« Ces montants sont directement investis pour venir en aide à nos écoles et nos étudiants. Nous donnons à la jeunesse tous les outils nécessaires pour réussir et atteindre leur plein potentiel » a déclaré le député de Chomedey, Guy Ouellette.

« Ces investissements prévus pour nos établissements sont des plus nécessaires. Ils favorisent le développement d’un environnement propice aux apprentissages et ils contribuent au bien-être, à la fierté et au sentiment d’appartenance de nos élèves », a ajouté la présidente de la Commission scolaire de Laval, Louise Lortie.

Divers travaux de maintien, tels que la réfection de toitures, la mise aux normes de bâtiments, le remplacement de portes et de fenêtres, l’amélioration de systèmes de chauffage et la rénovation d’installations sanitaires, pourront ainsi être réalisés dans l’ensemble des commissions scolaires du Québec.

« Les écoles sont des milieux de vie importants pour nos enfants et pour le personnel qui y travaille. Elles doivent donc être en bon état et sécuritaires. C’est pourquoi notre gouvernement, de concert avec les commissions scolaires, multipliera les actions pour prévenir, détecter et corriger les problèmes dans les établissements d’enseignement. Plus nos écoles seront attrayantes et sécuritaires, plus nos jeunes voudront s’y épanouir », a fait savoir le ministre Proulx.