Michel Trottier veut que l'avis des citoyens soit pris en considération

Le conseiller municipal de Fabreville et chef intérimaire de Parti Laval, Michel Trottier, a déposé mardi soir lors du conseil municipal, une proposition pour tenir une consultation citoyenne sur la construction d’un complexe aquatique, annoncée la semaine dernière par l’administration du maire Demers.



Pour M. Trottier, l'équipe du maire aurait dû consulter les citoyens avant d'annoncer la construction d'un complexe aquatique national et centralisé de 57 M$. Le conseiller municipal de Fabreville a proposé de recueillir les avis de la population par le biais du Bureau de la consultation publique et de la participation citoyenne. Les citoyens seraient amenés à se prononcer sur la proposition actuelle d’un projet centralisé à 57 M$, sur une alternative de construire plusieurs complexes plus modestes, ou sur d’autres propositions à déterminer.



Proposer des services de proximité

Selon M. Trottier, la proposition actuelle n’est pas optimale. Une étude réalisée en 2008 par le Mouvement aquatique de Laval lui a permis de constater que seulement 18% des répondants lavallois étaient prêts, à l’époque, à parcourir plus de 10 kilomètres pour fréquenter un nouveau centre sportif. Prévu à côté du Cosmodôme, l’emplacement du Complexe aquatique serait à 27 km de la pointe de l’île et à 15 km des quartiers de l’ouest. Pour M. Trottier, des infrastructures de proximité encourageraient davantage les citoyens à faire des activités sportives, tout en desservant mieux les quartiers excentrés de la Ville.



« Malgré l’inscription de ce projet au Plan triennal d’immobilisation 2016-2018, l’ampleur et les coûts sont trop importants pour que ce soit une décision qui soit prise sans consultation. Il est important d’associer les citoyens à cette démarche et leur donner la chance de s’exprimer sur cet investissement et l’utilisation de leurs taxes», s’est exprimé M. Trottier.



Résultats d’un sondage

Un sondage rendu disponible sur Facebook a permis à plus de 130 répondants de s’exprimer sur la question. Les résultats obtenus démontrent que 50% des citoyens préféreraient des infrastructures plus modestes de proximité, contre 35% qui sont d’accord avec la proposition centralisée. 15% sont en désaccord avec la construction d’un ou de complexes. Si la proposition de tenir une consultation citoyenne est acceptée, un plan d’action répondant aux besoins des citoyens devrait être proposé au Conseil.



La proposition de M. Trottier sera débattue lors du prochain conseil municipal, le 5 juillet prochain.