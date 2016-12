Rapport d’activité du service de police de Laval: Baisse de la criminalité en 2015

Le Service de police de Laval a présenté au Conseil municipal son rapport d’activité de même que le bilan du Bureau d’intégrité et d’éthique de Laval (BIEL) 2015.

Baisse de la criminalité

En 2015, il y a eu 14 078 infractions au Code criminel, ce qui représente le plus bas nombre depuis 5 ans. Les crimes contre la propriété et la personne ont connu une baisse respective de 6 % et 12 % par rapport à l’an dernier.

En matière de sécurité routière, on dénote une augmentation de 93 accidents routiers. Les accidents mortels sont au nombre de 9 alors que la moyenne des cinq dernières années était plutôt de 5 accidents. Les accidents avec blessés sont demeurés stables.

« Notre bilan témoigne, encore cette année, que Laval demeure une ville sécuritaire. Par ailleurs, nous avons mis en place de nouvelles initiatives afin de renforcer notre organisation à faire face aux phénomènes présents et émergents sur notre territoire. Une nouvelle équipe vouée à la lutte contre la violence et le crime organisé a été créée et un comité lavallois sur la radicalisation menant à la violence a été mis sur pied. Nous travaillons également sur un nouveau plan en matière de sécurité routière afin de mieux répondre à cette préoccupation de premier plan pour les citoyens », a indiqué le directeur du Service de police de Laval, M. Pierre Brochet.

Nombreuses interventions sociales

Le Service de police est, de plus, sensible aux problèmes grandissants reliés à la santé mentale et à leurs répercussions. En 2015, 1 800 activités policières ont été effectuées auprès de personnes présentant des problèmes de santé mentale. Les interventions visent à protéger les personnes qui constituent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. En moyenne, les policiers doivent procéder à ce type d’intervention quatre fois par jour. Dans les situations délicates, ils peuvent compter sur l’appui d’une équipe d’intervenants sociaux, l’Urgence sociale, division du Service de police, qui peut les accompagner dans leurs interventions en tout temps.

BIEL : Augmentation du nombre de signalements

À la suite des différentes activités de sensibilisation entreprises par le BIEL et, grâce à la Politique de signalement qui assure un traitement objectif, confidentiel et anonyme des signalements ainsi qu’une protection du lanceur d’alerte, on note une augmentation des signalements de l’ordre de 121 % par rapport à une période de dix mois en 2014. En 2015 150 signalements ont été reçus dont 78 % proviennent d’employés ou d’élus.

«Le nombre de signalements provenant des employés des différents services démontre une sensibilisation aux comportements éthiques à adopter et une mobilisation à développer et appliquer les meilleures pratiques, a ajouté Pierre Brochet. Le Service de police, en collaboration avec les autres services, est fier de contribuer à la transformation de la Ville.»

La majorité des signalements reçus (102) est de nature administrative, près de 20 % sont non fondés et 11 % ne requièrent aucun suivi à la suite de l’enquête. Les recommandations émises à la suite d’enquêtes administratives ont concerné notamment la planification des besoins d’approvisionnement par les services requérants et la conformité aux politiques et aux procédures d’appel d’offres.

L’autre portion des signalements est de nature policière. Des 48 signalements de cette nature, 34 ont mené à des enquêtes policières et 10 ont été transférés directement à l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Hausse des habilitations sécuritaires

L’enquête d’habilitation sécuritaire vise à valider l’intégrité des nouveaux employés recrutés et des ressources contractuelles sollicitées. En 2015, 302 demandes habilitation sécuritaire ont été traitées au BIEL, soit une augmentation de 36 % par rapport à une période de dix mois en 2014.

À propos du BIEL

Sous la responsabilité du Service de police de Laval, le BIEL a pour mandat d’assurer la protection de l’intégrité et de l’éthique de Laval ainsi que de ses employés, en faisant échec à la collusion, la malversation et l’ingérence politique à des fins partisanes, et à tout comportement répréhensible dans l’administration et la gestion des fonds publics dans tous les services municipaux.

