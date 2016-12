Les représentants du parti Laval boycottent l’inauguration de la place publique

Les conseillers municipaux représentant le Parti Laval, Pierre Anthian, Jean Coupal, ainsi que le chef intérimaire de la formation politique, Michel Trottier, seront absents lors de l’inauguration de la place publique, ce soir, construite devant l’hôtel de ville au coût de 2,3 M$ par l’administration Demers.

Gaspillage de fonds publics

Pour les représentants du Parti Laval, la construction de cette place publique n’est pas justifiée. Estimée au départ à 1,25 M$, la facture a pratiquement doublé depuis l’annonce du réaménagement des parterres de l’Hôtel de Ville, totalisant une dépense de 2,3 M$. Les 3 conseillers municipaux dénoncent l'inutilité de cette place publique et fontaine devant l’hôtel de ville. Sur le boulevard du Souvenir, peu de citoyens circulent à pied, ce qui rend l’utilisation commune de cette Place désuète.

«2,3M$ jetés à l'eau pour cette place qui n'a de public que son nom. Des dizaines de citoyens viennent à chaque conseil de ville pour se plaindre des parcs négligés qui sont en attente d'être remis à niveau, on repassera pour le sens des priorités » s’est indigné le conseiller de Laval-des-Rapides, Pierre Anthian.

Le représentant du district Souvenir-Labelle, Jean Coupal, dénonce quant à lui la centralisation de cette décision. Il affirme que les citoyens ne se sont jamais prononcés sur cet aménagement.

"La fontaine et son aménagement ont coûté 2,3 M$ aux citoyens. C'est une décision centralisée du Comité exécutif qu'on tente de faire passer pour un cadeau pour les Lavallois. La vérité, c'est qu'aucune demande citoyenne n'a été formulée pour demander l'existence de cette place publique; qui d'ailleurs, qui n'est fréquentée que par le personnel de l’Hôtel de ville à l’heure du lunch ou lors d’une pause", a expliqué M. Coupal.

Décorum injustifié

Pour l’occasion, un cocktail et des bouchées précéderont un spectacle de l’orchestre symphonique de Laval. Les représentants du Parti Laval ne voient rien à célébrer dans l’inauguration de cette place publique, qui selon eux, ne représente pas les priorités des citoyens que l’administration devrait défendre.

«C’est une très mauvaise dépense publique. C’est pathétique d’affirmer que cette fausse place publique, avec fontaine, est un legs aux citoyens, et pire de dépenser pour célébrer et faire croire à un succès. Boycotter cet événement est une manière d’exprimer notre désaccord avec ce projet », a lancé le conseiller de Fabreville et chef intérimaire du Parti Laval, Michel Trottier.

Commercialisation de l'espace public contesté

M. Trottier a questionné le conseil lors de la séance du 7 juin sur les stèles devant l'hôtel de ville, où des espaces ont été achetés par des entreprises pour en financer l'aménagement.

« Le dévoilement de stèles commanditées par des entreprises privées sur le terrain de l’Hôtel de Ville est une gifle monumentale à la démocratie municipale. C’est un bris dans la nécessaire séparation éthique entre l’administration municipale et le secteur privé . Ce financement a servi à financer le déficit de la corporation des fêtes du 50e qui était de 1,3 million en août 2015. Avec cette brèche ouverte, l'administration Demers pourrait privatiser d'autres espaces publics, c'est très inquiétant", a déclaré Michel Trottier.