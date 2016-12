Les députés de la région de Laval se réjouissent de l’ajout de classes pour l’année scolaire 2016-2017

Les députés de la région de Laval se réjouissent de l’annonce faite par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, relativement à l’ajout de classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé, dans la région pour l’année scolaire 2016-2017.

Commission scolaire Classes pour l’année scolaire 2015-2016 Classes additionnelles pour l’année scolaire 2016-2017 Nombre total de classes Commission scolaire de Laval 1 2 3

Commission scolaire Sir-Wilfrid Laurier 1 1 2

« L’ajout de ces classes de maternelle 4 ans à temps plein permettra à plus d’enfants venant d’un milieu défavorisé de développer les outils nécessaires pour entreprendre leur vie scolaire avec de meilleures chances de réussite. Plus on agit tôt afin de donner le goût d’apprendre aux jeunes, plus on augmente leur chance de réussite et on diminue les risques de décrochage », a souligné Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval.

« L’ajout de 100 nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein permettra de poursuivre notre objectif de créer une égalité des chances entre tous les enfants et de leur offrir une réelle préparation à la vie scolaire. En agissant en complémentarité avec les autres services éducatifs, ces classes de maternelle 4 ans permettront de s’assurer que le plus grand nombre d'enfants, particulièrement les plus vulnérables, puissent avoir accès à des services en bas âge », a indiqué le ministre Proulx.

Rappelons qu’un total de 100 nouvelles classes seront implantées pour consolider l’expertise des commissions scolaires du Québec au regard des enfants visés. Elles s’ajoutent aux 86 classes déjà réparties dans 68 commissions scolaires.