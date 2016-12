La ministre David annonce un investissement de 4,8 M$ au collège Montmorency

La ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Hélène David, a annoncé aujourd’hui un investissement de 4,8 millions de dollars au Collège Montmorency pour l’aménagement de nouveaux espaces en vue d’accueillir un plus grand nombre d’élèves. La ministre David était accompagnée, pour l’occasion, de la ministre des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, du député de Laval-des-Rapides, M. Saul Polo, du député de Laval-des-Rapides, M. Saul Polo, du député de Sainte-Rose, Jean Habel, et de la députée de Fabre, Mme Monique Sauvé.

« La majoration du devis scolaire du Collège Montmorency démontre encore une fois à quel point les cégeps jouent un rôle de premier plan dans la formation de citoyens hautement qualifiés, dans le développement économique, social et culturel de notre société. Ils sont des acteurs de premier plan dans le réseau de l’enseignement supérieur et c’est pourquoi notre gouvernement déploie des efforts considérables pour favoriser l’accessibilité à ceux-ci », a déclaré la ministre David.

Précisons que 400 places seront créées, portant de 5 800 à 6 200 le nombre d’étudiants prévu au devis scolaire du Collège Montmorency. L’investissement annoncé permettra à cet établissement de réaliser un projet d’agrandissement de près de 2 000 mètres carrés.

« En soutenant ce projet du Collège Montmorency, nous montrons notre préoccupation d’assurer aux étudiantes et étudiants un environnement stimulant qui leur donne le goût de travailler fort et de réussir. De tels investissements sont essentiels pour qu’ils contribuent à bâtir la prospérité économique de la région de Laval », a ajouté la ministre Charbonneau.

« Le Collège Montmorency est un acteur essentiel de la région. Je me réjouis donc de ce projet d’agrandissement qui conforte Laval-des-Rapides dans son statut de Pôle du Savoir », a conclu le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo.