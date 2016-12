Laval est impatiente de rencontrer le ministre de la Culture et des Communications du Québec

Lundi soir, Raynald Adams, membre du comité exécutif de la Ville de Laval, a été chaudement applaudi par le milieu culturel lavallois. Il livrait une allocution dans le cadre de l’assemblée générale annuelle du Conseil régional de la culture de Laval et présentait, en primeur, les principaux points abordés dans le mémoire de la Ville de Laval en lien avec le renouvellement de la Politique culturelle du Québec. Les recommandations et les orientations contenues dans le mémoire seront communiquées vendredi le 17 juin, à 9 h 15, au ministre de la Culture et des Communications dans le cadre de sa tournée de consultation.



Pour le maire de Laval, Marc Demers, « la position de la Ville sur le renouvellement de la Politique culturelle du gouvernement est simple. Elle repose sur le statut particulier de Laval, troisième ville en importance au Québec, et sur le principe d’équité ». Toujours selon le maire Demers, « nous sommes forts des appuis du milieu culturel et nous croyons que les thèmes de la gouvernance, de la concertation, du financement et des équipements culturels doivent être au cœur des discussions avec le ministre ».