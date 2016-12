Les infrastructures de Laval sont sous-financées selon le maire Marc Demers

Ce matin, le maire de Laval, Marc Demers, a émis 25 recommandations au ministre de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ), Luc Fortin, dans le cadre des travaux entourant le renouvellement de la Politique culturelle du Québec. Le mémoire de la Ville de Laval, déposé lors de la consultation publique du ministère, souligne l’importance de rattraper le retard que représente l’iniquité historique des investissements publics en culture à Laval.



« Notre ville est la troisième en importance au Québec, mais ses institutions culturelles sont largement sous-financées. Ensemble, nous pouvons changer les choses et assurer un investissement significatif en culture afin que Laval offre un niveau culturel comparable à toutes les régions du Québec », a souligné le maire Demers.



Un mémoire qui repose sur le principe d’équité

Laval, dont la population se situe à près de 426 000 habitants, souhaite obtenir une part plus substantielle des programmes de financement qui répondent aux priorités du territoire. « Notre administration ne peut assumer à elle seule l’ensemble des coûts liés au financement des institutions culturelles. J’en appelle donc au gouvernement pour nous aider à donner aux Lavallois un accès à la culture qui soit juste et équitable », a commenté M. Demers.



25 recommandations pour un renouveau culturel à Laval

Les 25 recommandations contenues dans le mémoire de Laval s’inscrivent dans la volonté de l’administration Demers de remettre la culture à l’avant-plan. Le mémoire propose de reconnaître et de soutenir la concertation du milieu culturel, de poursuivre les efforts de financement pour la création artistique, de préserver et mettre en valeur le patrimoine, de valoriser la muséologie scientifique, d’arrimer les politiques du MCCQ avec celles des autres ministères et, finalement, d’investir davantage en culture. « En somme, nous souhaitons utiliser tous les leviers possibles pour affirmer pleinement la position de Laval comme grande ville culturelle du Québec », a conclu le maire de Laval.



Le mémoire de la Ville de Laval déposé dans le cadre du renouvellement de la Politique culturelle du Québec peut être consulté au www.laval.ca