Bilan de fin de session positif pour le député de Marc-Aurèle-Fortin, Yves Robillard

Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin, dresse un bilan positif de la session parlementaire qui a pris fin vendredi dernier. Il se réjouit de la contribution qu’il a pu faire à Ottawa au nom des citoyens de sa circonscription, tant en Chambre qu’en comité.



« Je l’ai dit lors de mon premier discours en Chambre, je me considère privilégié d’être le représentant d’une circonscription si riche de ses gens. Au nom des citoyens de Marc-Aurèle-Fortin, je me suis levé à maintes reprises pour parler d’enjeux liés aux aînés, à l’enseignement et à l’environnement. J’ai également pris parole pour faire la promotion de nos attributs locaux tels que notre domaine des arts et notre monde sportif à Laval. », explique Monsieur Robillard.



Dans le cadre du Comité HUMA sur lequel il siège, Yves Robillard a notamment pris part à deux études. Le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées a étudié dans un premier temps les conséquences des changements récents à l'assurance-emploi et sur l'accès au programme. Le comité a ensuite porté son attention vers le programme des travailleurs étrangers temporaires. À cette occasion, le député s’est donné comme mandat de questionner des acteurs de la région métropolitaine de Montréal issus des domaines numériques de l’image et du jeu vidéo.



« Tout au long de la session, j’étais aussi présent dans Marc-Aurèle-Fortin. J’ai participé à des cérémonies de citoyenneté, des activités communautaires et des consultations gouvernementales afin d’être présent pour mes concitoyens et mieux les servir. C’est également ce que j’entends continuer à faire cet été, alors que mon temps sera pleinement dédié au comté. De nouvelles consultations sur Postes Canada, les activités estivales et engagements locaux m’attendent durant cette période estivale. Je remercie mes concitoyens pour cette session et leur dit au plaisir de vous voir cet été !», conclut le député de Marc-Aurèle-Fortin.