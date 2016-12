​Le parti Laval accueille Liane Dufour dans ses rangs

La nouvelle opposition reconnue à l'hôtel de ville, le Parti Laval, a officialisé l'arrivée de Liane Dufour à titre de représentante du district de Sainte-Dorothée, lors du dernier comité de coordination du Parti, mardi soir.



Une femme de terrain

Liane Dufour a travaillé comme attachée politique de M. Gilles Ouimet, ex- député de Fabre, et est membre de plusieurs organismes de Sainte-Dorothée dont le Pavillon de Sainte-Dorothée et le Cercle des fermières de l'ouest de Laval, où elle siège sur le conseil d'administration. Madame Dufour est fortement ancrée dans la communauté de son district.



"J'ai décidé de m'impliquer au niveau municipal puisque c'est le palier gouvernemental le plus près du citoyen. Je suis heureuse de mettre à profit l'expérience communautaire que j'ai acquise au fil des ans au service de tous les organismes et citoyens de Sainte-Dorothée. Je me reconnais au sein du Parti Laval et je suis très fière de faire partie de cette belle équipe qui saura faire rayonner Laval", a déclaré Mme Dufour.



Le chef intérimaire de la formation politique et conseiller municipal de Fabreville, Michel Trottier, a applaudi l'implication de Mme Dufour au niveau municipal, puisqu'il y voit un gain pour les citoyens de Sainte-Dorothée.



"L'arrivée de Mme Dufour au sein de notre équipe est une excellente nouvelle, les citoyens de Sainte-Dorothée ont une représentante de la plus grande qualité. Madame Dufour est très près des organismes du secteur et côtoie les citoyens du district depuis plus de 30 ans. C'est une citoyenne engagée qui connaît les enjeux de son milieu et qui sait y répondre avec efficacité et clairvoyance", a commenté M. Trottier.



L'arrivée de Mme Dufour jumelée à celle de François Pilon, ancien député fédéral de Laval-les-îles, annoncée le mois dernier, permet à Parti Laval d’être représenté dans 11 des 21 districts électoraux. D’autres nominations seront annoncées au cours de l’automne. La biographie complète de Mme Dufour est disponible sur le site web du Parti Laval :www.partilaval.com