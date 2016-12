Eva Nassif annonce une subvention communautaire de 56 247$ dans Vimy

La députée fédérale de Vimy, Eva Nassif, au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l’honorable Jean-Yves Duclos est heureuse d’annoncer aujourd’hui l’octroi d’une subvention de 56 247$ dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).



Le gouvernement reconnaît la contribution remarquable apportée par les aînés au fil des ans, et il continue de prendre des mesures afin de s’assurer que ces personnes puissent profiter de la vie en toute dignité et en toute sécurité comme elles le méritent.



Ces importants investissements aideront à financer des projets de réfection et de rénovation dans quatre organismes de la circonscription soit :

Institut de gestion et de coordination des organismes arméniens de Laval

L'Association Lavalloise des personnes aidantes (ALPA)

Office municipal d'habitation de Laval

Place des aînés de Laval.



« J’invite les organismes locaux à soumettre leurs projets, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés de façon, et à s’assurer que les personnes âgées bénéficient d’un large éventail de possibilités d’être des membres actifs de leur collectivité. » soutien madame Nassif.



Notons que les projets communautaires financés proposent des activités favorisant l’engagement des aînés et contribuent à l’atteinte d’au moins un des cinq objectifs du programme : encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, favoriser la participation sociale et fournir une aide à la mobilisation.



Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA), les organismes admissibles peuvent recevoir un financement pouvant atteindre 25 000 $ pour des projets communautaires qui sont dirigés ou proposés par des aînés.



L’appel de proposition la prochaine année 2016-2017 demeure ouverte jusqu’au 29 juillet 2016.