Schéma d'aménagement de Laval : Le mouvement Pas de tours dans ma cour appuie le projet

Le mouvement citoyen Pas de tours dans ma cour accueille positivement le projet de Schéma d’aménagement et de développement de Laval présenté récemment aux citoyens. Cette deuxième étape de la démarche Repensons Laval concrétise la volonté de valoriser et concilier la vie urbaine, la zone agricole et l’environnement naturel dans un contexte de croissance démographique.

Notre mouvement félicite la Ville pour son adhésion aux principes des quartiers à l’échelle humaine. En limitant la hauteur des bâtiments selon différentes zones, en proposant une densification qui respecte le cadre bâti, ainsi qu’en protégeant l’accès aux berges, la Ville indique qu’elle s’intéresse au bien-être et à la qualité de vie des résidents actuels, et non seulement au développement de nouvelles unités d’habitation.

De même, nous apprécions que plusieurs de nos recommandations quant à la revitalisation du boulevard des Laurentides, à l’aménagement et à la protection des berges et d’espaces verts fassent partie intégrante du projet actuel de schéma d’aménagement. Dans l’objectif de poursuivre une contribution constructive à cet essentiel exercice de planification de notre territoire, nous déposerons des propositions visant à bonifier le schéma au moment déterminé par la Ville cet automne.

D’autre part, le mouvement appuie fortement l’initiative de Laval d’adopter un règlement de contrôle intérimaire (RCI) sur les hauteurs. Ce règlement est pertinent et nécessaire pour contrer les projets visant l’érection de tours démesurées d’ici la mise en place du nouveau schéma d’aménagement. Toutefois, le délai pour adopter ce RCI nous semble problématique.

En annonçant son intention d’adopter ce RCI à la suite des consultations publiques de l’automne, la Ville risque qu’un projet en totale contradiction avec sa vision d’ensemble voie le jour au cours des prochains mois. De façon concrète, les impacts négatifs seraient majeurs pour des milliers de résidents : circulation automobile alourdie, lumière du jour bloquée, baisse de valeur des maisons avoisinantes, etc.

Pas de tours dans ma cour réitère l’urgence d’agir pour adopter un RCI sur les hauteurs et demande aux autorités de la Ville de faire diligence en tout respect des résidents actuels. Les projets pharaoniques ne sauraient prévaloir sur le gros bon sens. Nous y veillerons.

Le mouvement Pas de tours dans ma cour

Le mouvement est né d’une mobilisation citoyenne à l’été 2013, porté par des centaines de résidents des quartiers Duvernay et Pont-Viau. Rappelons que le mouvement avait déposé une pétition de 1 600 signatures au conseil municipal en demandant la suspension des projets de condominiums touchant les berges et le boulevard Lévesque à l’est du boulevard des Laurentides.