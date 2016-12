Le maire demers accueille des nouveaux citoyens canadiens

Le Maire de Laval, Marc Demers, a tenu à féliciter la quarantaine de Lavalloises et Lavallois qui ont obtenu leur citoyenneté à l’occasion d’une cérémonie officielle qui s’est tenue au Centre de la Nature de Laval le 1er juillet dernier. «Aujourd’hui, notre famille s’agrandit! Bienvenue chez vous, à Laval, une terre d’accueil ouverte et inclusive », a déclaré Marc Demers avec fierté.

Depuis son arrivée en 2013, l’administration de Marc Demers a posé plusieurs gestes pour faire de Laval une ville basée sur les valeurs d’ouverture d’esprit et d’entraide, en accueillant notamment plus de 1000 réfugiés syriens dans la dernière année. Ces actions du Maire et de son équipe ont permis de créer à Laval un milieu cosmopolite et sécuritaire où la diversité est une richesse inestimable.

Monsieur le Maire a finalement tenu à remercier les nouveaux citoyens de leur apport à la société lavalloise : « Par votre histoire, votre langue et votre culture, chacun de vous enrichit notre société. La communauté lavalloise sera plus forte grâce à vous. »

Légende de photo : Le maire Demers a tenu à souhaiter la quarantaine de nouveaux Lavallois présents à la cérémonie de citoyenneté tenue au Centre de la nature le 1er juillet.