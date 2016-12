Le FreeGo : une nouvelle startup sociale à Laval

Les conseillers municipaux indépendants de Laval se mobilisent pour venir en aide aux familles dans le besoin en réponse au saccage des locaux de la Fondation Le Monarque.



Des familles en difficulté

On parle beaucoup de gaspillage alimentaire d'un côté et d'insécurité alimentaire de l'autre. Et si on réglait les deux problèmes en même temps? Et si on invitait la population lavalloise à faire partie de la solution? Au Canada des milliers de familles ont recours à l’aide alimentaire. En tout, c’est 6 millions de personnes qui pourraient être nourries, seulement grâce à la nourriture que l'on gaspille.



La ville de Laval n’est pas épargnée par l’insécurité alimentaire grandissante. Les conseillers municipaux indépendants, Pierre Anthian, Michel Trottier, Jean Coupal et Alain Lecompte, se sont donc mobilisés. C’est suite au récent vandalisme dont a été victime la Fondation Le Monarque à Laval, qui offre des repas aux plus défavorisés, que Pierre Anthian, le conseiller municipal de Laval-des-Rapides, a pensé à une solution novatrice : Le FreeGo, une nouvelle startup sociale. Cette mesure invite à la mobilisation citoyenne, le temps que l'organisme se remette complètement de ce défi aussi imprévu que regrettable.



Qu’est-ce que le FreeGo?

Une fois par mois, les soirs du conseil de ville, les citoyens qui viennent participer à cet exercice démocratique seront invités à laisser dans le réfrigérateur du bureau des élus indépendants, un plat qui n'a pas été entamé et qu'ils ne consommeront pas.



« Au lieu que ce bon plat fait-maison soit oublié au fond de leur réfrigérateur, pour terminer tristement quelques semaines plus tard dans la poubelle, il sera laissé dans le frigo (FreeGo) de notre local, à la disposition d'autres citoyens moins chanceux, référés par l'organisme Le Monarque, et qui viendront chercher leur repas dans la même soirée », explique Pierre Anthian.



Le bureau des élus indépendants de Laval sera donc le trait d'union entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez.



Cette première approche souhaite ouvrir la voie à d'autres initiatives, où des compagnies, des institutions académiques et autres, pourraient aussi avoir un frigo en libre-service et être un point de chute pour les employés, visiteurs, fournisseurs et collaborateurs qui souhaiteraient déposer un repas dans ce frigo en libre-service. Le fondateur du Monarque, Gérard Vézina, pourra ainsi référer des familles dans le besoin vers plusieurs lieux de FreeGo.



Les conseillers municipaux indépendants espèrent que FreeGo ne créera pas un froid à l'hôtel de ville et ne laissera pas de glace des élus trop souvent déconnectés des besoins de base des populations les plus fragiles, qu'ils ont pourtant promis d'aider et de protéger.



Première soirée FreeGo

Ce soir, le mardi 9 août 2016, de 18h à 19h, dans le bureau des indépendants de l'hôtel de ville de Laval.