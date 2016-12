L'opposition officielle réagi au dépôt du rapport de la Vérificatrice générale

Le chef de l’Opposition officielle, Jean-Claude Gobé, et la conseillère municipale de Chomedey, Aglaia Revelakis, ont réagi au dépôt du rapport de la Vérificatrice générale.

La gestion des excédents et des réserves financières à revoir

Pour le chef de l’Opposition officielle, l’audit par la Vérificatrice générale de la gestion de l’excédent de fonctionnement (le surplus) et des fonds réservés est un élément des plus essentiels de son rapport. « Nous avons martelé durant les deux dernières années que les surplus et les réserves financières devaient être gérés de façon efficiente afin de ne pas hausser le fardeau fiscal des citoyens », a indiqué Jean-Claude Gobé, rappelant par la même occasion les hausses de taxes successives des deux dernières années. « La Vérificatrice générale a affirmé qu’il n’y avait aucune justification à la hausse des taxes et qu’il aurait été possible d’utiliser les surplus. C’est ce que nous affirmons depuis l’arrivée d’Action Laval à l’Opposition officielle ! ».

Quant à Aglaia Revelakis, cette dernière se questionne : « s’il n’y avait aucune justification pour le maire d’hausser les taxes alors que l’argent en réserve aurait amplement suffi, devons-nous nous attendre à une manœuvre politique sur le dos des citoyens et que le maire annonce un gel ou une baisse des taxes pour son programme en vue des prochaines élections ? ».



Délais dans le traitement des dossiers de zonage et de dérogations mineures

Autre point souligné par Jean-Claude Gobé est celui du délai important dans le traitement des dossiers de zonage et des dérogations mineures. « À Laval, il y a près de 150 dossiers qui sont toujours en traitement dont certains depuis 2010 », indique-t-il, « ce délai n’est pas sérieux pour une municipalité de la taille de Laval ». Ajoutant au propos, Aglaia Revelakis affirme que « des objectifs de délais raisonnables doivent être appliqués pour le traitement des dossiers », de façon à ce que les demandes spéciales à l’urbanisme ne découragent pas ceux qui désirent mettre leurs projets en œuvre et pour éviter que les promoteurs réalisent leurs projets ailleurs.

En conclusion, le chef de l’Opposition officielle et la conseillère de Chomedey saluent le dépôt du rapport de Mme Michèle Galipeau et lui souhaitent la meilleure des chances dans ses fonctions futures. « Mme Galipeau a su faire preuve de son professionnalisme et de son aplomb à déceler tout ce que l’administration municipale doit améliorer au bénéfice des citoyens. Nous la félicitons et la remercions au nom de tous les Lavallois! », a déclaré Jean-Claude Gobé.

RAPPORT DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE : « LES HAUSSES DE TAXES SUCCESSIVES AURAIENT PU ÊTRE ÉVITÉES ET NE SONT PAS JUSTIFIÉES » - Jean-Claude Gobé