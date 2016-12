« Une écoute attentive, pleine d’ouverture d’une rare qualité qui annonce une collaboration fructueuse. » - Marc Demers

C’est ainsi que s’est exprimé le maire de Laval pour qualifier la rencontre de travail de jeudi matin, le 11 aout dernier, avec l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.



Au cours de cette première visite, la ministre fédérale et le maire ont pu s’entretenir sur plusieurs sujets de première importance pour la population lavalloise et à propos desquels le nouveau gouvernement du Canada peut contribuer.



Parmi les sujets abordés, il importe de citer notamment celui de la relocalisation du Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier (CIBAF), de la modernisation des équipements technologiques du Cosmodôme, qui doit passer à l’ère numérique, et de la réalisation d’un Centre de création artistique professionnelle.



« Madame la ministre a rapidement démontré une compréhension fine des enjeux culturels et patrimoniaux de Laval, ainsi qu’une volonté d’agir dans plusieurs dossiers majeurs », a affirmé le maire Demers.



Salle André-Mathieu : un apport fédéral significatif

Signe concret de l’ouverture de madame la ministre aux besoins des Lavallois, le maire a tenu à souligner avec enthousiasme l’apport fédéral de la somme de 600 000 $ pour les travaux de modernisation de la salle André-Mathieu.



« Cette première visite est plutôt constructive. L’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, nous aide grandement à améliorer l’offre de service de Laval à nos citoyens et il est certain que je souhaite que notre ville se retrouve sur son itinéraire aussi souvent qu’elle le souhaitera. Nous la remercions pour cette annonce qui profite au monde culturel lavallois », a soutenu le maire Demers.



Une tradition qui s’implante

C’était le deuxième d’une série d’entretiens avec des ministres fédéraux que le maire de Laval entend réaliser afin de sensibiliser le gouvernement fédéral aux besoins des citoyens de la 3e ville en importance au Québec. Le maire Demers s’appuie d’ailleurs sur le dialogue continu qu’il a déjà entamé et qu’il compte bien poursuivre avec les quatre députés fédéraux concernant les enjeux lavallois.



Dans cet ordre d’idées et en conclusion de la journée, Marc Demers a rappelé l’importance majeure de ce type d’échanges privés en citant l’exemple de celui du tout début de l’été avec l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. À cette occasion, le maire avait pu exposer au ministre toute la question du rattrapage urgent à réaliser dans le développement du logement social (projet Val-Martin).



« Au regard de ce projet, le ministre Duclos s’était montré ouvert à poser des gestes concrets. C’est une autre précieuse collaboration qu’il faut saluer », a conclu le maire de Laval.