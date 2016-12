Le gouvernement du Canada est résolu à créer un système de détention liée à l’immigration meilleur et plus équitable pour le traitement digne et plus humain des personnes, tout en maintenant la sécurité publique.

Aujourd’hui, l’honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, en compagnie du secrétaire parlementaire Michel Picard, du député local Angelo Iacono et des 3 autres députés de la région de Laval, a annoncé un investissement de 138 millions de dollars pour transformer le système de détention liée à l’immigration au Canada. Le nouveau Cadre national en matière de détention liée à l’immigration accroîtra le nombre de solutions de rechange à la détention et inclura des investissements clés dans l’infrastructure fédérale en matière de détention.

En lien avec l’objectif de veiller à ce que la détention soit vraiment une solution de dernier recours, le gouvernement du Canada élargit la disponibilité de solutions de rechange à la détention. Un programme de supervision communautaire sera également élaboré, en partenariat avec divers intervenants, afin d’assurer de saines pratiques de gestion du risque taillées sur mesure à l’égard des détenus remis en liberté.

En outre, de nouveau projets d’infrastructure remplaceront les centres de surveillance de l’immigration en Colombie-Britannique et au Québec. Ces investissements en infrastructure, auxquels viendront s’ajouter un éventail élargi de solutions de rechange à la détention, réduiront la nécessité de recourir aux installations correctionnelles provinciales pour la détention liée à l’immigration. Le financement sera aussi utilisé pour améliorer les services de soins médicaux et de santé mentale et le soutien aux personnes détenues dans les centres de surveillance de l’immigration.



« La présence du ministre Goodale ici aujourd’hui démontre l’importance que notre gouvernement donne à la région de Laval et l’emphase que nous donnons à l’infrastructure de la région mais particulièrement à l’amélioration des conditions de détention des immigrants.

Nous travaillons sans relâche à améliorer la qualité de vie des Canadiens et à rendre le Canada, une fois de plus, un chef de file sur la scène international en matière de droits de la personne et de l’esprit d’unité. »

Angelo Iacono, député d’Alfred-Pellan



« Le gouvernement du Canada demeure résolu à s’acquitter de ses responsabilités en matière de détention selon les normes les plus élevées possible, en ayant comme principales considérations la santé physique et mentale et le bien-être des détenus, ainsi que la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. »

– Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile



Faits en bref

Il y a en moyenne de 450 à 500 personnes détenues en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à tout moment. Elles représentent moins de 0,02 % des voyageurs par année au Canada.