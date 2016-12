Partenariat entre la Commission scolaire de Laval et la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier en formation professionnelle

À l’occasion d’une séance photo qui s’est tenue le 24 août à Laval, la Commission scolaire de Laval (CSDL) et la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL) ont conclu un partenariat qui permettra d’offrir le programme de formation professionnelle DVS 5695 Welding and Fitting / soudage-montage dans les locaux du Centre de formation en métallurgie de Laval.

À cet effet, les présidentes, Mmes Louise Lortie (CSDL) et Jennifer Maccarone (CSSWL), et les directeurs généraux, MM. Jean-Pierre Aubin (CSDL) et Paul Lamoureux (CSSWL), ont signé cette entente qui prévoit l’utilisation, par la CSSWL, des locaux et des installations de la CSDL pour l’enseignement du programme Welding and Fitting les samedis et dimanches et pendant les périodes au cours desquelles les locaux ne sont pas utilisés par la CSDL. En plus de ses installations, la CSDL met à la disposition de la CSSWL ses locaux et ses salles d’entreposage, son mobilier, son appareillage, son outillage et les matières premières nécessaires ainsi qu’un accompagnement administratif et pédagogique. Une collaboration a également été établie entre les deux équipes enseignantes.

La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est autorisée à offrir cette formation sur le territoire lavallois, mais ne possédant pas les infrastructures requises, elle pourra dorénavant bénéficier des installations offertes par la Commission scolaire de Laval, plus précisément le Centre de formation en métallurgie de Laval. Cette entente vient favoriser l’utilisation maximale des infrastructures scolaires de la CSDL, un élément visé par la Loi sur l’instruction publique. Les deux commissions scolaires lavalloises poursuivent ainsi leur mission respective d’enseignement en territoire lavallois.

Le programme Welding and Fitting / soudage-montage offre aux élèves une formation professionnelle les amenant à réaliser des projets de montage et de soudage sur des éléments de base, des structures, des projets de montage industriels et des structures métalliques, et ce, à l’aide de différents procédés de soudage.

Comme l’explique la présidente de la CSDL, Mme Louise Lortie : « Le programme de formation professionnelle soudage-montage de la CSDL est une formation menant à un métier de la construction offrant de belles possibilités d’emplois pour ses diplômés. Nous sommes heureux de conclure ce partenariat avec la Commission scolaire SirWilfrid-Laurier afin de permettre le déploiement de ce programme auprès d’une plus vaste clientèle sur le territoire lavallois. Nous trouvons important ce type d’entraide entre commissions scolaires d’enseignement public qui permettra de diplômer un plus grand nombre d’élèves tout en maximisant l’utilisation de nos installations. »

Mme Jennifer Maccarone, la présidente de la CSSWL, affirme pour sa part que « la CSSWL collabore avec les organismes de nombreux secteurs dans le but de favoriser toujours plus la réussite des élèves, soutenir l’apprentissage professionnel et améliorer l’environnement scolaire. L’éducation de nos jeunes est une responsabilité qui exige la participation de tout un chacun. Nous devions joindre nos efforts pour offrir le programme Welding and Fitting car il répond aux besoins de notre clientèle lavalloise. »



À propos de la Commission scolaire de Laval

Présente partout sur le territoire de Laval, la CSDL est l’une des plus importantes commissions scolaires au Québec. Elle dessert plus de 52 000 élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 54 écoles primaires, 14 écoles secondaires, 8 centres de formation professionnelle, 4 centres d’éducation des adultes et un service aux entreprises.



À propos de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

La CSSWL offre des services éducatifs à plus de 13 000 élèves répartis dans 26 écoles primaires, 9 écoles secondaires et 5 centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle ainsi que des services aux entreprises. Son territoire s’étend sur trois régions administratives, soit Laval, les Laurentides et Lanaudière. La CSSWL se classe parmi les cinq plus importantes commissions scolaires au Québec.