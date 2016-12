Le maire de Laval, Marc Demers, se retire des audiences de l’Office national de l’énergie

Le Maire de Laval, Marc Demers, a décidé de quitter ce matin les audiences de l’Office national de l’énergie à cause du désordre qui y régnait. « Les manifestants ont eu le champ libre pour perturber les audiences à leur guise. Leur intervention était pourtant prévisible mais on semble avoir négligé le service d’ordre ce qui témoigne d’une certaine improvisation » a déclaré le maire Demers au sortir de la salle.



Le maire Demers était pourtant bien résolu à faire entendre son point du vu sur le projet d’oléoduc. « Ce projet comporte d’immenses risques que je n’accepte pas de faire courir à la population. Je tiens à rappeler que Laval est la ville la plus menacée par le tracé de l’oléoduc. Il est de mon devoir que de protéger les citoyens de la 3e ville du Québec. Par ailleurs, c’est un manque de vision que de vouloir accélérer l’exploitation des hydrocarbures. Il faut choisir une autre voie pour notre développement énergétique » a résumé le maire Demers.