Propostion pour l’implantation de jardins communautaires et de potagers de voisinage

Le chef de l’Opposition officielle, Jean-Claude Gobé, et la conseillère de Chomedey, Aglaia Revelakis, mettent de l’avant une proposition visant à favoriser l’implantation de jardins communautaires et de potagers de voisinage.

Rappelons qu’Aglaia Revelakis a déposé une proposition lors de la séance du Conseil municipal du 8 mars de cette année, visant à mandater la Direction générale de la Ville de Laval, de revoir diverses dispositions réglementaires pour favoriser l’implantation de jardins communautaires et de potagers de voisinage. Cette proposition de l’Opposition officielle sera débattue lors de la séance de mardi prochain, le 6 septembre.

Pour la conseillère de Chomedey, cette proposition résulte d’un constat : « Si on compare Laval aux autres grandes villes et si on écoute les citoyens, on constate rapidement que nous avons un grand déficit de jardins communautaires et de potagers de voisins. Il y a une demande », a-t-elle indiqué. Largement soutenue par le chef de l’Opposition officielle dans cette démarche, Aglaia Revelakis y voit également une façon de bonifier l’approche Lavalloise de Revitalisation Urbaine Intégrée, en mettant à la disposition des citoyens, des associations et des organismes, des parcelles de terrain et des moyens durables de les aménager.

Pour Jean-Claude Gobé, il est nécessaire de « voir plus loin que le simple jardin » : « Il faut donner la possibilité à monsieur-madame-tout-le-monde d’aménager un potager avec leurs voisins. Il n’y a rien de nouveau à ce concept, mais nous en accusons un énorme retard à Laval », a-t-il indiqué, « C’est difficile pour les organismes, mais presque impossible pour les citoyens, cela doit changer ! ».

Ajoutant aux propos, Aglaia Revelakis rappelle que de nombreux citoyens de Laval utilisent des parcelles de terrain appartenant ou étant sous l’emprise de la Ville pour aménager de petits potagers qu’ils cultivent en famille ou avec leurs voisins : « C’est de l’empiètement non réglementaire, derrière leurs terrains, en bordure de boisés ou de piste cyclables par exemple. Je crois qu’il faut les reconnaître et les encadrer ; cela pourrait permettre l’apparition de très beaux projets de potagers de voisinage ».

En conclusion, Jean-Claude Gobé et Aglaia Revelakis appellent à l’ouverture des membres du Conseil municipal : cette proposition n’engage pas de changement immédiat mais appelle à envisager une direction novatrice et durable!