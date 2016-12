Un investissement de 22,2 M$ visant à soutenir l’autonomie et le maintien à domicile du gouvernement du Québec

Les députés de la région de Laval se réjouissent que le gouvernement du Québec ait accordé une aide financière globale de 22,2 millions de dollars en soutien à l’autonomie afin de permettre aux personnes qui le désirent de demeurer le plus longtemps possible à leur domicile. Cette nouvelle a été annoncée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, et ministre responsable de la Stratégie numérique, madame Dominique Anglade, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur François Blais, et la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval, madame Francine Charbonneau.

« Le gouvernement du Québec démontre qu’il a à cœur de soutenir les communautés et de veiller sur les personnes plus vulnérables, tout en contribuant à ce que celles-ci demeurent le plus longtemps possible à leur domicile, en toute sécurité et sérénité. Un plus grand nombre de personnes pourront recevoir une aide financière pour les besoins en lien avec la maison, et elles pourront recevoir une plus grande gamme de services. Cela fait une différence majeure sur leur qualité de vie et sur leur bien-être de tous les jours », a fait savoir la ministre régionale, madame Francine Charbonneau.



Pour sa part, le ministre Barrette annonce une aide annuelle récurrente de 8,1 millions de dollars afin de bonifier le Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique (PEFSAD). Cette annonce s’inscrit dans le cadre du Budget 2016-2017, où un montant supplémentaire de 60 millions de dollars était prévu pour les soins à domicile. L’autre partie des sommes prévues a fait l’objet d’une annonce le 12 juillet dernier.

Ainsi, grâce à une aide accrue qui bénéficiera aux usagers, plus de personnes et de couples pourront se prévaloir de services d’aide aux activités de la vie domestique. La hausse anticipée représente environ 600 000 heures pour des travaux tels que l’entretien ménager, la préparation des repas, les courses et l’entretien des vêtements. L’aide variable qui est accordée aux personnes admissibles sera bonifiée d’au minimum 1 $. Certains bénéficieront d’un gain pouvant aller jusqu’à 4,40 $/h en compensation pour le paiement de services.

Par ailleurs, la ministre Anglade ainsi que le ministre Blais ont annoncé un soutien financier totalisant 12,5 millions de dollars à la Fédération des coopératives de services d’aide à domicile et de santé du Québec (FCSDSQ) pour la réalisation d’un projet de formation des préposés d’aide à domicile visant les services d’assistance personnelle. Un montant de 6,5 millions de dollars provient du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), alors qu’une somme de 6 millions de dollars provient du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). Cet investissement permettra la réalisation d’un projet visant la formation de 4 500 préposés évoluant au sein d’entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EESAD), afin qu’ils puissent offrir de nouveaux services d’assistance personnelle.



De plus, la ministre Anglade a confirmé le versement d’une contribution financière de 1,6 million de dollars à la FCSDSQ pour appuyer l’implantation de meilleures pratiques d’affaires dans les 102 EESAD du Québec.