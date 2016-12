Le maire de Laval, Marc Demers, se réjouit de la modernisation de l’Office national de l’énergie

Le maire de Laval, Marc Demers, a accueilli favorablement la décision du Ministre des Ressources naturelle, Jim Carr, de moderniser que l’Office national de l’énergie. « Les événements de cette semaine ont clairement démontré que cette institution souffrait d’un grand déficit de crédibilité. L’ONÉ ne disposait plus de la confiance du public et un changement de cap s’imposait » a déclaré le maire Demers.

Le maire Demers a rappelé que le projet d’oléoduc d’Énergie-Est constitue un enjeu de premier ordre pour les canadiens à cause de son envergure (4 600 km de long et une capacité d’un million de barils par jour) et à cause des immenses risques qu’un tel oléoduc fait courir aux citoyens des régions qu’il traverse. « Les citoyens doivent pouvoir compter sur un processus de consultation crédible pour obtenir une opinion neutre sur l’opportunité de rehausser la production de pétrole bitumineux et de permettre le transport d’une telle quantité d’hydrocarbures à travers nos forêts, nos cours d’eau et nos villes. Dans sa forme actuelle, l’ONÉ ne pouvait prétendre mener une consultation impartiale » a conclu le maire Demers.