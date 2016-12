La ministre Francine Charbonneau et la députée de Fabre, Monique Sauvé, rendent visite aux résidents et au personnel

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, accompagnée de la députée de Fabre, Mme Monique Sauvé, a effectué une tournée de deux jours pour rencontrer les résidents et le personnel de résidences pour personnes aînées de la circonscription de Fabre. L’objectif de cette tournée était de mieux comprendre les préoccupations des résidents ainsi que les enjeux liés aux services et aux soins qui leur sont offerts. La ministre souhaitait également échanger avec les intervenants et le personnel des directions sur les principaux enjeux auxquels ils font face.

La ministre Francine Charbonneau et la députée Monique Sauvé ont amorcé la tournée le lundi 29 août en visitant la Résidence Laval-Ouest. À cette occasion, la ministre s’est entretenue avec des résidents et avec plusieurs membres du personnel. La journée s’est poursuivie par une visite à la Résidence La Luciole, à laquelle se sont joints des membres de l’administration du Centre de santé et de services sociaux de Laval. La tournée s’est terminée le vendredi 2 septembre par la visite de la résidence Les appartements de la Rive et celle du Manoir du Ruisseau.

« Il est important pour moi de rencontrer les personnes qui travaillent au quotidien pour assurer le bien-être des personnes aînées. J’ai été très impressionnée par le dévouement et la compétence des équipes de ces résidences qui offrent aux aînés un milieu de vie sécuritaire et valorisant. J’ai également pu constater avec beaucoup d’intérêt les efforts que les différents acteurs rencontrés aujourd’hui déploient sur le terrain pour améliorer la qualité de vie des résidents », a déclaré la ministre Francine Charbonneau.

« Je suis très heureuse de cette tournée des résidences pour aînés de Fabre en compagnie de la ministre, Mme Francine Charbonneau. J’aimerais remercier toutes les personnes rencontrées pour leur accueil chaleureux et leur apport fructueux à nos échanges », a ajouté la députée Monique Sauvé.

« La qualité de vie des personnes aînées est importante pour notre gouvernement. Je tiens à remercier les différents intervenants qui travaillent auprès des personnes aînées résidant dans ces milieux de vie. Par leur action, ils contribuent à faire du Québec un endroit où il fait bon vieillir », a conclu la ministre Francine Charbonneau.