Le député de Laval-des-Rapides prend part aux activités de la rentrée scolaire

Le député de Laval-des-Rapides M. Saul Polo a participé dans sa circonscription aux activités organisées à l’occasion de la rentrée des classes. Il était présent le lundi 29 août à l’école primaire Sainte Marguerite où, parents, élèves, personnel et corps enseignant célébraient cette première journée de classe placée sous la thématique « à l’abordage vers de nouveaux apprentissages ». Le député s’est également rendu le vendredi 2 septembre à l’école primaire Arc-en-ciel pour participer à une activité ludique et éducative, offerte aux élèves réunis pour l’occasion dans le gymnase de l’école.

Lors de ces visites, le député s’est adressé aux élèves, leur souhaitant une très bonne rentrée scolaire. Il a également transmis ses vœux d’encouragement et de réussite au personnel des écoles visitées, ainsi qu’au corps enseignant.

« Je tenais à être présent auprès des élèves, du personnel éducatif, et du corps enseignant afin de leur transmettre mes meilleurs vœux de réussite pour cette nouvelle année. Je tenais également à réitérer la volonté du gouvernement de réorienter cette année, tous les efforts vers la réussite de nos élèves et la valorisation des enseignants. » a déclaré M. Polo.

Le député a tenu à remercier mesdames Lancup et Lesage, directrices des écoles Sainte-Marguerite et Arc-en-ciel, pour leur aimable accueil, et pour la qualité et l’originalité des activités offertes aux élèves.

M Polo s’était également rendu au Collège Montmorency pour souligner la rentrée collégiale qui avait eu lieu le lundi 22 août. « Notre gouvernement avait annoncé en juin un investissement de 4,8 millions de dollars au collège pour l’aménagement de nouveaux espaces en vue d’accueillir un plus grand nombre d’élèves. J’en ai donc profité pour faire un état des lieux des travaux avec son directeur M Hervé Pilon. » a ajouté M. Polo.