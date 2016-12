Le député Jean Habel annonce l’octroi d’une somme de 30 000 $ à l’organisme communautaire Auberge du cœur l’Envolée

Le député de Sainte-Rose, M. Jean Habel, au nom du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, est fier d’annoncer l’octroi d’une aide financière de 30 000 $ pour soutenir le travail de l’organisme Auberge du cœur l’Envolée pour la réalisation de son projet en prévention de la criminalité auprès des jeunes. Pour l’occasion, il était également accompagné du député de Vimont, M. Jean Rousselle, adjoint parlementaire à la Sécurité publique. L’Auberge du cœur L’Envolée est un organisme communautaire administré par des bénévoles qui œuvrent dans la circonscription de Sainte-Rose depuis 31 ans.

« L’Auberge du cœur l’Envolée offre un espace social adéquat et bienveillant pour les adolescents et jeunes adultes dans le besoin de la région de Laval. Je suis convaincu que cette contribution financière servira à mettre en œuvre des stratégies et des pratiques innovatrices en matière de prévention auprès des jeunes à risque », souligne Jean Habel, député de Sainte-Rose.

Cette contribution, qui permettra de renforcer les capacités d’intervention de ces organismes communautaires, s’inscrit dans une nouvelle approche préventive mise de l’avant par le gouvernement du Québec en matière de sécurité publique.



« L’approche réactive, bien qu’efficace, présente des limites et n’enraie pas les problèmes en amont. C’est pourquoi le gouvernement veut en faire plus en prévention, ce qui permettra de mieux encadrer nos jeunes. Je demeure convaincu que chaque dollar investi en prévention nous permet de générer des économies », a fait savoir le ministre Coiteux.



Soulignons qu’au Québec, 17 organismes communautaires œuvrant auprès des jeunes pourront bénéficier de cet appui gouvernemental additionnel totalisant près de 500 000 $.



Plus de prévention, un gouvernement en action

Au-delà des sommes annoncées aujourd’hui, rappelons que, lors du dernier budget, le gouvernement du Québec a annoncé six mesures en matière de prévention de la criminalité.

À cet égard, 9 millions de dollars seront octroyés au ministère de la Sécurité publique au cours des trois prochaines années, soit 3 millions de dollars par année. Ces investissements permettront de soutenir plusieurs initiatives, dont un programme visant à aider les organismes communautaires effectuant du travail de proximité auprès des jeunes.



Soulignons également qu’en février 2016, le ministre a annoncé un nouveau programme Prévention Jeunesse qui vise à outiller les intervenants de première ligne pour contrer et prévenir des problèmes concernant la sécurité des jeunes.