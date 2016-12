Un mouvement qui prend de plus en plus d’ampleur à Laval

Plus d’une centaine de personnes ont assisté dimanche dernier à l’assemblée générale annuelle du Mouvement lavallois – équipe Marc Demers. « Nous sommes honorés par l’engagement d’autant de citoyens qui se mobilisent pour participer à notre mouvement » a déclaré le chef du parti et maire de Laval, Marc Demers.

Les membres du parti ont eu l’occasion de faire le bilan des trois années de l’administration Demers. Ils ont également approuvé la tenue d’un congrès de l’aile jeunesse du parti. Patrick Ramsay, président de l’aile jeunesse a alors souligné que « les décisions municipales touchent la vie des jeunes à plusieurs niveaux, notamment en loisir et en culture, il est important qu’ils aient voix au chapitre et le colloque leur permettra de structurer leur position ». « Nous sommes le parti de toutes les générations » s’est réjoui Marc Demers.



Un parti qui attire

« De nombreux citoyens souhaitent représenter le parti dans les différents districts. La qualité des candidats est impressionnante. Des hommes comme des femmes de toutes origines souhaitent participer au mouvement à titre de bénévoles ou de candidats. Nous sommes déjà assurés de présenter une équipe aussi forte qu’en 2013 à la prochaine élection. Le plus difficile sera de choisir parmi ces excellents candidats, mais ce sera aux membres du parti de trancher » a déclaré le chef en insistant sur le caractère démocratique du Mouvement lavallois. D’ailleurs, comme l’exigent les statuts du parti, Marc Demers s’est soumis à un vote de confiance qui a confirmé le soutien quasi unanime des membres envers son leadership. « J’accepte cette marque de confiance avec beaucoup d’humilité. Chez-nous, ce sont les membres qui choisissent leur chef, le pouvoir se trouve à la base » a commenté M. Demers.



Un exécutif renouvelé

Trois postes ont été pourvus à l’exécutif du parti. Éric Morasse a remplacé Anthony Giosi à titre de président du parti, Yannick Langlois est devenu secrétaire et Line Sylvain a été élue comme vice-présidente. Ils rejoignent Marc Demers, chef du parti, Charbel Maroun, trésorier, Ray Khalil, représentant des élus, et Patrick Ramsay, président jeune.

« M. Giosi a accompli un travail exemplaire comme président du parti. Nous lui en sommes reconnaissants et je sais qu’il continuera à contribuer au parti comme militant engagé» a déclaré le nouveau président Éric Morasse, futur candidat bien implanté dans Saint-François, district dans lequel il s’investit intensément depuis les dernières années.

Les membres se sont montrés satisfaits du travail accompli et enthousiastes face aux défis à venir. Le Mouvement lavallois est décidément prêt pour la prochaine échéance électorale.

Sur la photo, de gauche à droite:

Marc Demers, chef et maire de Laval

Line Sylvain, vice-présidente

Éric Morasse, président

Yannick Langlois, secrétaire

Patrick Ramsay, président jeune

Ray Khalil, représentant des élus