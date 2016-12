Analyse des dépenses de 25$M annoncées au centre-ville de Laval : un éléphant blanc pour le conseiller Alain Lecompte

Le conseiller municipal de l’Orée-des-bois, Alain Lecompte, critique fortement l’investissement de 25 M$ pour le réaménagement du centre-ville lavallois. M. Lecompte estime que cette dépense est trop élevée pour les résultats qui sont attendus.



«25$M pour une nouvelle bretelle d'accès, une rue fermée remplacée par de belles briques, quelques arbres et un nouveau trottoir… Je ne sais pas comment le maire se présente devant les journalistes et parle fièrement de cette réalisation pour 2016 », s’est prononcé Alain Lecompte, tout en rappelant que l'estimation d'une nouvelle bretelle avait été estimée à 9$M lors d'une présentation antérieure.



L'élu ne voit pas ce projet comme étant à échelle humaine et moderne, tel qu’annonce par le maire Marc Demers.

«Je ne vois rien ici qui montre une convivialité de quartier. Trois à cinq événements annuels ne font pas une place publique, le remplacement de l'asphalte, une rue fermée par de belles briques pour marcher non plus. Cette rue ne contient aucun des six critères d'une place publique», a poursuivi M. Lecompte.

Congestion automobile non-résolue

Pour l’élu de l’Orée-des-bois, la fermeture de la bretelle d’accès de l’autoroute 15 sud sur le boulevard de la Concorde contribuera à augmenter la congestion routière dans ce secteur et perturber d’autres accès routiers situes dans des quartiers résidentiels.



«Il est farfelu d'éliminer la bretelle 15 sud, elle sert à décongestionner les autres routes menant à l’autoroute. L'éliminer forcera les voitures à aller sur le petit boulevard cartier au sud, ou alors remonter au nord via St-Martin, deux artères déjà sollicitées», analyse M. Lecompte.



Ce dernier conclu que l’objectif de l’administration de rendre la circulation plus fluide n’est pas atteint en proposant ce projet de réaménagement. Encore une fois, cette annonce par l’administration a été faite sans la faire approuver par le conseil municipal, un manquement éthique important pour M. Lecompte, une «habitude récurrente chez le maire», précise-t-il.