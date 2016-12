La commission politique libérale jeune de Laval élit un nouvel exécutif

Le 17 septembre dernier se tenait à Laval l’élection annuelle du comité exécutif de la Commission politique libérale jeune de Laval.

Lors de cette soirée, les jeunes libéraux lavallois ont élu au poste de président de la Commission politique jeune de Laval Antoine Atallah. Ce dernier sera entouré d’une toute nouvelle équipe de jeunes motivés composée de Laurent Allard, comme vice-président, Paula Maurin, comme coordonnatrice à la stratégie et au contenu, François St-Jacques, comme secrétaire, Moussa Mourad, comme coordonnateur aux communications et Joël d’Amours, comme conseiller.

« Je suis très heureux de voir mon successeur entouré d’une équipe aussi dynamique et prête à proposer de nouvelles idées. Le rôle des commissions politiques n’est pas négligeable au Parti libéral et encore moins à la Commission-Jeunesse. Nous voulons que tous les jeunes libéraux de la région puissent donner leurs opinions et se joindre aux débats » indique Philippe Long, président sortant et plus récemment représentant régional de Laval.

Le nouveau président, Antoine Atallah, affirme s’être présenté à la tête de la commission politique pour changer les choses et contribuer à la tradition d’innovation que l’on reconnait au Parti libéral du Québec. Il désire accroitre la participation des jeunes femmes et des jeunes hommes au débat politique grâce à des activités divertissantes et des rencontres avec des personnalités politiques connues.

« Je peux vous assurer que cette équipe très compétente agira avec beaucoup de professionnalisme. Nous sommes déjà au travail pour bien représenter la jeunesse québécoise de Laval et aspirant à voir de nouveau venu dans nos rangs », conclut monsieur Atallah.

La Commission politique jeune de Laval regroupe les membres du Parti libéral du Québec âgés entre 16 et 25 ans. Rappelons que la Commission-Jeunesse du PLQ, qui détient le tiers des voix au sein de la base militante du PLQ, est l’aile jeunesse la plus influente au pays. Cette année, elle fête son 45e anniversaire d’existence à titre de commission permanente du Parti libéral du Québec.