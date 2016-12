Les députés de Chomedey et de Marguerite-Bourgeoys octroient la médaille de l’Assemblée nationale à M. John Galianos

Le député de Chomedey, M. Guy Ouellette et le député de Marguerite-Bourgeoys, M. Robert Poëti, ont souligné aujourd’hui la contribution de M. John Galianos à la communauté policière en lui octroyant la médaille de l’Assemblée nationale.

C’est en 1976 que M. Galianos, enquêteur et interrogateur d’exception, a été sélectionné par la Sureté du Québec, pour suivre la formation de polygraphiste au Keeler Polygraph Institute de Chicago. Depuis 1990, il dirige à Laval l’entreprise Galianos Polygraphe Expert Inc. tout en agissant régulièrement à titre de conférencier aux quatre coins du monde.

En septembre dernier, M. Galianos a reçu, à Baltimore, le prestigieux William et Robbie Bennett Memorial Award, remis par le président de l’American Polygraph Association, M. Walt Goodson. Il devient ainsi le premier canadien à recevoir cette prestigieuse distinction.

« C’est avec une grande fierté que j’octroie cette médaille à M. Galianos en guise de reconnaissance pour sa contribution exemplaire à la communauté policière et à la société québécoise. L’ensemble de sa carrière et son rayonnement à l’échelle internationale méritent d’être soulignés » a déclaré le député Guy Ouellette.

« Je suis très heureux de pouvoir décerner la médaille de l’Assemblée nationale en guise de reconnaissance à M. John Galianos, un homme exceptionnel et ancien collègue de la Sureté du Québec. M. John Galianos s’est démarqué en créant une page d’histoire lorsqu’il est devenu le premier polygraphiste de l’organisme. Cette division de la polygraphie, qu’il a initié, demeure telle qu’elle encore aujourd’hui. M. Galianos est un modèle de réussite et compte à son crédit plus de 6 000 examens polygraphiques au Canada, aux États-Unis et en Europe. Je suis très fier de pouvoir souligner son apport à la société et aux forces de l’ordre. Félicitations John! » a ajouté M. Poëti.