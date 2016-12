Le député de Laval-des-Rapides accorde son soutien aux Amis du Boisé du Souvenir

Le député de Laval-des-Rapides, M. Saul Polo, accorde son soutien aux Amis du Boisé du Souvenir dans leur mobilisation pour la sauvegarde du boisé menacé par un projet de parachèvement routier.

Sensible à ce dossier qui touche sa propre circonscription, le député a initié plusieurs rencontres avec M. Daniel Desroches, qui préside le mouvement citoyen, afin d’étudier le dossier et faire différents suivis auprès des ministères concernés. En cela, M. Polo suit de près la situation du dernier boisé de Laval-des-Rapides.



« Nous avons eu plusieurs rencontres avec M. Desroches, et fait différents suivis avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Nous accordons une grande importance à ce dossier, car c’est un enjeu qui touche autant l’aspect environnemental de notre circonscription que la santé publique de nos résidents. Nous allons donc travailler ensemble et nous mobiliser afin de préserver ce dernier boisé de Lavaldes-Rapides. Nous encourageons également nos citoyens qui ne l’ont pas encore fait à se sensibiliser à ce dossier, et participer aux différentes consultations de la ville de Laval dont l’objectif est de connaitre les préoccupations des Lavallois.» a déclaré le député.

En compagnie des Amis du Boisé du Souvenir et de représentants d’organismes environnementaux, le député a pris part à une visite pédagogique ce samedi 1er octobre afin d’approfondir davantage les éléments soulevés dans le mémoire des Amis intitulé La valeur considérable des boisés lavallois.

Lors de cette visite, M. Desroches a présenté aux invités les plans et esquisses du projet de parc urbain avec tunnels vélo-pédestres que proposent les Amis du Boisé du Souvenir en guise d’alternative au parachèvement routier du boulevard du Souvenir. «La solution que nous proposons à Ville de Laval permettrait non seulement d’améliorer la perméabilité du secteur, mais aussi de valoriser les deux quartiers TOD qu’elle veut développer dans son futur centre-ville. La conception d’un corridor vert de 25 hectares rendrait hommage à la nature, à la vie urbaine, à la trame active ainsi qu’à nos projets d’agriculture urbaine à Laval-des-Rapides. En dessinant l’équivalent d’un Central Park à Laval, nous travaillons au bien de nos enfants» résumait Daniel Desroches.

« Les Amis du Boisé du souvenir ont fait un remarquable travail, et proposent aujourd’hui des solutions écologiques et durables aux différentes problématiques à l’origine du projet de parachèvement du boulevard du Souvenir. En tant que député de Laval-des-Rapides, soucieux de préserver le capital naturel restant de ma circonscription, je réitère mon ouverture à travailler avec l’ensemble des acteurs dans ce dossier pour qu’ensemble nous puissions assurer un environnement sain et optimal à nos résidents» a conclu le député.