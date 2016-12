Le Parti Laval annonce l’arrivée d’un nouveau représentant dans le district de Saint-Bruno

Le Parti Laval, principale force d’opposition à l’hôtel de ville de Laval, annonce l’arrivée de Fabio Interdonato à titre de représentant dans le district Saint-Bruno.



Un citoyen engagé

Citoyen lavallois depuis plus de 40 ans , M. Interdonato cumule les engagements communautaires. Il s’est longuement impliqué au sein de la paroisse Saint-Bruno et il siège également sur le Conseil d’établissement de l’école Père-Vimont, dans son secteur. M. Interdonato a fait une première campagne électorale en 2013, alors qu’il se présentait comme candidat indépendant dans le district de Saint-Bruno, où il réside depuis près de 11 ans. Il a depuis structuré une forte association citoyenne dans son secteur, assurant que les intérêts de ses concitoyens soient bien compris par les élus. En joignant le Parti Laval, il espère améliorer l’espace de vie des Lavallois, au sein d’un parti qui met les services de proximité au cœur de ses engagements.



« C’est en tant que citoyen engagé que je me suis présenté aux dernières élections municipales de 2013 à titre d’indépendant, car aucun parti ne véhiculait mes valeurs. Je suis heureux de me joindre maintenant au Parti Laval qui est justement entièrement composé de citoyens engagés dans leur communauté. Je crois fortement que ce parti est le seul qui puisse apporter aux Lavallois cet épanouissement tant souhaité», s'est exprimé M. Interdonato.



Le chef intérimaire de la formation politique, Michel Trottier, accueille avec enthousiasme l’arrivée de Fabio Interdonato, qu’il juge fortement impliqué dans sa communauté.



"Les citoyens de Saint-Bruno connaissent M. Interdonato depuis plusieurs années. Il fait preuve d’une responsabilité citoyenne hors pair. Les initiatives qu’il a mise sur pied dans son district sont appréciées, je suis donc très heureux de le compter dans notre équipe" a commenté Michel Trottier, chef intérimaire de Parti Laval.

La biographie de M. Interdonato est disponible sur le site web sur Parti Laval: http://partilaval.com/2016/10/12/parti-laval-annonce-larrivee-dun-nouveau-representant-district-de-saint-bruno/