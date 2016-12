Le maire dénonce le salissage de l’opposition envers la ville

Le maire de Laval, Marc Demers, dénonce l’attitude de l’opposition officielle et de son chef, Jean-Claude Gobé, et du chef intérimaire du Parti Laval Michel Trottier qui trompent la population en diffusant des informations erronées à propos d’un appel d’offres de la ville. En effet, ces derniers mènent une campagne de désinformation pour berner les citoyens à propos d’un prétendu contrat de 5 millions octroyé par la ville pour redorer son image.

« MM.Gobé et Trottier ont le sommaire du comité exécutif en main, ils en connaissent le contenu, mais ils s’acharnent à rependre des faussetés », a indiqué le maire Demers en réaction aux allégations des deux hommes.

En effet, la ville de Laval a procédé à un appel d’offres auprès de firmes de communication pour développer un plan de mise en marché de Laval. Ce plan a pour objectif d’attirer à Laval des entreprises et de nouveaux citoyens afin de poursuivre sa croissance. Évidemment, aucun budget n’est dévoilé afin d’encourager les soumissionnaires à proposer le meilleur prix possible.

« MM. Gobé et Trottier savent que le budget n’apparait nulle part, mais ils rependent quand même une information erronée par simple opportunisme politique » s’est désolé le maire Demers. « Lorsque le contrat sera octroyé, chacun pourra constater que le montant de 5 millions est complètement farfelu et du même coup juger les excès de MM.Gobé et Trottier ».