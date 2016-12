Le Parti Québécois de Sainte-Rose accueille plus de 150 personnes lors de la conférence de Mathieu Bock-Côté

Dimanche le 16 octobre dernier, le Parti Québécois de Sainte-Rose tenait la 2e conférence de sa série « Je me Souviens » sous le thème du « Multiculturalisme canadien ». À cette occasion, le PhD en Sociologie Mathieu Bock-Côté a pris la parole pendant 1h15 avant de répondre aux questions des indépendantistes présents pour 45 minutes. Les citoyens présents ont eu l’occasion de mieux comprendre les enjeux actuels pour le peuple québécois considéré comme une diversité parmi tant d’autres au sein du Canada. Ils ont également eu droit à un rappel des forces politiques en présence, de leurs stratégies de communications et du rôle des médias dans le sens donné au message. Après la conférence, M. Bock-Côté a généreusement dédicacé de nombreux exemplaires de son dernier livre « Le multiculturalisme comme religion politique » au grand plaisir des participants.



Une 2e conférence – Cette conférence de Mathieu Bock-Côté avait été précédée, le 1er juillet dernier, de la conférence de l’Historien M. Gilles Laporte intitulée « L’autre premier juillet! ». Cette première conférence avait réunies plus de 60 personnes intéressées par les détails de la création de la confédération canadienne. Les participants ont eu la chance de participer à un véritable cours d’histoire avec vue sur la rivière des Mille-Îles par les superbes baies vitrées de la Marina de Venise.



Dans les mois à venir, le Parti Québécois de Sainte-Rose invitera ses membres à son Congrès Local, au début de l’année 2017. Ce sera l’occasion pour les centaines de militants de Sainte-Rose d’exprimer leurs idées, leurs points de vue et faire des propositions qui pourraient être retenues lors du Congrès National pour faire parti du programme officiel du Parti Québécois. Toujours dans le cadre de la série de conférences « Je me Souviens », une 3e conférence se tiendra au printemps 2017 portant sur le « Rapatriement constitutionnel canadien de 1982 ».