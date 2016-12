Le premier ministre Philippe Couillard rend hommage à M. Pascal Cobello, directeur de la Caisse Desjardins Saint-Claude

Le député de Laval-des-Rapides prenait part lundi dernier à la soirée hommage organisée par le personnel de la Caisse Desjardins Saint-Claude à son directeur, M. Pacal Cobello. Il prendra en effet, sa retraite, le 4 novembre prochain, après 55 années de loyaux services, dont 53 à titre de directeur général de cette caisse.

Monsieur Polo a remis à cette occasion à M Cobello une lettre du premier ministre Philippe Couillard dans laquelle il rend hommage à son parcours empreint d’engagement et de dévouement pour sa communauté.



«C’est un plaisir pour moi de célébrer le parcours exceptionnel de M. Cobello, qui se distingue tant sur le plan professionnel qu’humain. Il s’est toujours dévoué pour la communauté et il est l’un des bâtisseurs de la Paroisse Saint Claude. Lui remettre cette lettre du premier ministre est un vrai honneur pour moi» a déclaré le député de Laval-des-Rapides.

Votre parcours est manifestement celui des personnes déterminées qui s’investissent dans ce qu’elles font et qui gravissent, à coup d’effort et d’enthousiasme, les échelons qui mènent vers des postes au sommet. Vous avez accompli ce parcours non pas pour la seule réussite professionnelle, mais pour faire une différence dans votre milieu. Pouvait-on lire dans la lettre du premier ministre Philippe Couillard.

Parcours de M Cobello :

D’abord caissier, en 1962, à la Caisse populaire Saint-Maxime de Laval, Pascal Cobello y fut ensuite comptable tout en poursuivant ses études aux H.E.C. de Montréal. Il fit son entrée à la Caisse populaire Saint-Claude, le 13 mai 1964, à titre de directeur général et administrateur au C.A. Monsieur Cobello, qui célèbre ses 55 ans de carrière chez Desjardins, occupe ces mêmes fonctions depuis ce temps à la Caisse de Saint-Claude.

La paroisse ayant été fondée en 1960, Monsieur Cobello, à titre de directeur général de la Caisse a donc été un de ses bâtisseurs. Il a été impliqué à plusieurs niveaux auprès des différents organismes de la région.