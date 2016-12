Laval veut stimuler la croissance de ses entreprises et en attirer de nouvelles

Le maire de Laval, Marc Demers, a présenté ce matin le nouveau programme de crédit de taxes foncières destiné à l’agrandissement ou à la construction d’immeubles commerciaux et industriels. Ce programme propose aux entreprises un crédit pouvant atteindre 7,5 M$ sur cinq ans. « Cet incitatif donne à Laval un avantage compétitif majeur face aux autres villes nord-américaines. Il attirera certainement l’attention des dirigeants d’entreprises, puisqu’il s’agit d’une occasion d’affaires exceptionnelle », a déclaré le maire Demers.

Ce faisant, Laval démontre son intention de stimuler encore davantage son économie : « Les prévisions économiques établissent une croissance plus rapide à Laval que dans le reste du Québec. Les investissements demeureront à des niveaux importants et le chômage va diminuer. La population continuera de croître plus rapidement que dans presque toutes les autres régions de la province », a commenté le vice-président du comité exécutif et responsable des dossiers économiques, David De Cotis. « Nous voulons saisir cet élan pour générer encore plus de croissance. Notre programme de crédit de taxes foncières se veut donc hautement compétitif », a-t-il ajouté en évoquant l’annonce prochaine d’autres mesures d’appui au développement économique.



Les attributs pour attirer de gros joueurs

Le programme de crédit de taxes vise à attirer de grands projets puisqu’il comporte, en règle générale, un seuil minimum de valeur foncière de 3 M$. « L’idée est d’attirer de gros projets ou d’encourager les entreprises déjà implantées à Laval à faire des investissements substantiels », a ajouté le maire Demers. Fait à noter, il n’existe pas de seuil minimum dans le programme de crédit de taxes pour d’éventuels projets d’incubateurs industriels. « Ces projets préparent l’économie de demain. Nous voulons en favoriser au maximum l’implantation », a insisté M. De Cotis. Quant aux projets de plus petite envergure, Laval propose une panoplie d’outils financiers et d’accompagnement aux entrepreneurs.

Le maire Demers en a profité pour souligner que Laval dispose déjà d’atouts importants : « Notre réseau routier est bien développé. Il est d’ailleurs plus rapide d’accéder à l’aéroport Montréal-Trudeau à partir de Laval qu’à partir du centre-ville de Montréal. Plusieurs entreprises nous ont dit y voir un grand avantage. »

À ceci s’ajoute une masse critique importante d’entreprises notamment dans les domaines du biomédical et de l’aérospatial : « Les donneurs d’ordre attirent les autres joueurs d’une même grappe », précise M. De Cotis. De plus, Laval dispose d’un bassin de main-d’œuvre qualifiée et en augmentation. On y prévoit d’ailleurs une croissance équivalente à 6,4 % de la population entre 2016 et 2031, contre 3,8 % au Québec. « Les développeurs trouvent à Laval un fort potentiel de terrains déjà bien desservis à exploiter. C’est un autre atout important », renchérit M. De Cotis.