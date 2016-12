Des solutions aux problèmes de circulation pour les citoyens du chemin de la Petite-Côte

Dans le cadre du nouveau plan de mesures d’atténuation de la circulation de la Ville de Laval, le chemin de la Petite-Côte fera l’objet du premier projet pilote de la ville de Laval pour diminuer le débit de voitures et la vitesse sur cet ancien chemin de campagne. Les modalités qui seront mises en place ont été présentées par le service de l’ingénierie lors de la rencontre avec les citoyens du conseiller Michel Trottier du 3 novembre 2016.



Plus de 3500 voitures par jour, principalement aux heures de pointe du matin et du soir, utilisent le chemin de la Petite-Côte pour court-circuiter le Boulevard Dagenais et se diriger vers le nord, ce qui affecte grandement la qualité de vie des citoyens et la sécurité des résidents.



D’ici l’hiver, le terre-plein donnant accès au chemin de la Petite-Côte à partir de Le Corbusier, direction nord, sera fermé et ne permettra plus les virages à gauche ce qui obligera les automobilistes à utiliser le Boulevard Dagenais, un axe routier plus approprié à un débit aussi élevé de voitures. Une diminution marquée du volume de voitures devrait être immédiatement constatée avec ce changement.



Dans un deuxième temps, au printemps, des saillies de trottoir seront installées à deux endroits stratégiques ce qui permettra de réduire considérablement la vitesse, un problème maintes fois énoncé par les citoyens. Les automobilistes qui emprunteront le chemin de la Petite-Côte n’auront pas le choix de diminuer leur vitesse en raison de l’effet visuel « entonnoir ». De plus, les saillies ont pour objectif de diminuer la distance entre les deux côtés de la rue et ainsi permettre de traverser plus rapidement.



"Je suis très heureux pour les résidents de cette rue que des démarches de plus de 18 mois aient enfin données des résultats. Les différents services de la ville ont compris les préoccupations des citoyens très souvent exprimées au conseil municipal. Cette nouvelle approche qui a pour objectif d’assurer le confort et la sécurité des citoyens est encourageante pour la suite des choses", a commenté M. Trottier .



Le conseiller municipal de Fabreville Michel Trottier attend, dans un avenir rapproché, la présentation détaillée des mesures d'apaisement de la circulation par le comité de circulation qui prévoit 10 projets-pilotes sur le territoire de Laval d'ici l'an prochain.